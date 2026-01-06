Φουλάρει για Χάβι Λόπες ο Παναθηναϊκός

Οnsports Team

Ο Παναθηναϊκός έχει ξεχωρίσει την περίπτωση του Χάβι Λόπες για τη θέση του αριστερού μπακ.

Μετά τις μεταγραφές των Παντελίδη, Τσάβες, Κοντούρη και φυσικά του Τετέι, ο Παναθηναϊκού φουλάρει για την ενίσχυσή του και από την αγορά του εξωτερικού.

Η θέση του αριστερού μπακ είναι μία από τις τρεις που δεδομένα θα ενισχυθεί το Τριφύλλι (κεντρικό χαφ και εξτρέμ οι άλλες δύο), ώστε να συνθέσει ο Ράφα Μπενίτεθ ένα ιδανικό δίδυμο στην πλευρά μαζί με τον Γιώργο Κυριακόπουλο.

Και η περίπτωση που έχουν ξεχωρίσει οι άνθρωποι του «τριφυλλιού» είναι αυτή του Χάβι Λόπες.

Ο 23χρονος Ισπανός, ανήκει στη Ρεάλ Σοσιεδάδ και αγωνίζεται δανεικός στην Οβιέδο, έχοντας πολύ καλό όνομα σε μικρότερες ηλικίες και παρουσία σε όλες τις μικρές Εθνικές της Ισπανίας φτάνοντας μέχρι την Ελπίδων.

Το επαγγελματικό του ντεμπούτο το έκανε με την Αλαβές το 2021 κι έμεινε εκεί ως το 2024, μετρώντας 92 συμμετοχές, 1 γκολ και 4 ασίστ.

Η Ρεάλ Σοσιεδάδ τον ξεχώρισε και τον Ιούλιο του 2024 τον πήρε στο Σαν Σεμπαστιάν πληρώνοντας 6,5 εκατ. ευρώ. Στη βασκική ομάδα είχε 38 συμμετοχές τη σεζόν 2024-25 ωστόσο φέτος κρίθηκε προτιμότερο να δοθεί δανεικός.

Η Οβιέδο που ανέβηκε στη La Liga τον απέκτησε, αλλά δεν βρήκε το χώρο και τον χρόνο που θα ήθελε, έχοντας μόλις 8 συμμετοχές μέχρι τώρα.

Είναι 1,83μ., αρκετά δυνατός και γρήγορος, με πολλά ανεβάσματα, τρεξίματα και ισορροπία στο παιχνίδι του.