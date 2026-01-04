ΑΕΛ: Παρελθόν οι Ουάρντα, Γιούσης, Κοβάσεβιτς, Τσάκλα

Onsports Team

Η ομάδα της Λάρισας ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας της με τέσσερις παίκτες ενόψει της συνέχειας της σεζόν.

Το κακό πρώτο μισό της ΑΕΛ στο πρωτάθλημα, την οδηγεί σε πολλές αλλαγές στο ρόστερ. Η ομάδα της Λάρισας ανακοίνωσε και επίσημα το τέλος της συνεργασίας της με τους Αμρ Ουάρντα, Χρήστο Γιούση, Μπόγιαν Κοβάσεβιτς και Σουφιάν Τσάκλα.

Η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet ανακοινώνει καταρχήν την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας της με τους ποδοσφαιριστές Χρήστο Γιούση, Bojan Kovacevic, Soufiane Chakla και Amr Warda. Τους ευχαριστούμε για την προσφορά τους και τους ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα τους».