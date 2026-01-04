Παναθηναϊκός: Τι απομένει για Τσάβες και Παντελίδη - Οι επόμενες μεταγραφικές κινήσεις

Οnsports Team

Ο Παναθηναϊκός έχει σηκώσει... μανίκια όσον αφορά τον μεταγραφικό σχεδιασμό του στο μεταγραφικό «παράθυρο» του Ιανουαρίου και μετά την απόκτηση των Ανδρέα Τεττέη και Σωτήρη Κοντούρη, είναι έτοιμος να «κλειδώσει» μέσα στις επόμενες ώρες και τις μεταγραφές των Λούκας Τσάβες και Παύλου Παντελίδη, πριν περάσει στις επόμενες.

Ο Αργεντινός γκολκίπερ έχει περάσει ιατρικές εξετάσεις για λογαριασμό των «πράσινων» απ’ το βράδυ της Παρασκευής (2/1) κι ο εξάμηνος δανεισμός του απ’ την Αρχεντίνος Τζούνιορς αναμένεται να ανακοινωθεί ως το μεσημέρι της Δευτέρας (5/1), μπαίνοντας στο αγωνιστικό πλάνο του Ράφα Μπενίτεθ.

O Παναθηναϊκός έχει ήδη συμφωνήσει με την αργεντίνικη ομάδα για οψιόν αγοράς του το προσεχές καλοκαίρι αντί 1 εκατ. δολαρίων (852.000 ευρώ).

Από εκεί και πέρα μέσα στις επόμενες 48 ώρες θα διευθετηθούν οι λεπτομέρειες για τη μετακίνηση του Παύλου Παντελίδη στους «πράσινους», 6 μήνες νωρίτερα απ’ την αρχική συμφωνία που είχε πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο.

Πέρα από ένα έξτρα ποσό (πλέον των 800.000 ευρώ που έδωσε ο Παναθηναϊκός) το «τριφύλλι» θα προσφέρει στην Κηφισιά κι «έμψυχα ανταλλάγματα». Ο Ντάνιελ Μαντσίνι δεν θέλει να μετακομίσει στην ομάδα των βορείων προαστίων και προτιμάει να μείνει στον Παναθηναϊκό και να εξαντλήσει το συμβόλαιο που έχει ως το καλοκαίρι.

Στο μεταξύ, η Κηφισιά θα ενδιαφερόταν πολύ για τον Γιώργο Νίκα -που δεν υπολογίζεται απ’ τους «πράσινους»- καθώς ψάχνει για παίκτη στο «8», αν και σε πρώτη φάση ο Έλληνας μέσος θα προτιμούσε να συνεχίσει στο εξωτερικό.

Σε κάθε περίπτωση ως το μεσημέρι της Τετάρτης (7/1) αναμένεται να τελειώσει κι αυτό το θέμα για τον Παναθηναϊκό, με τον Παντελίδη να ξεκινάει προπονήσεις με τους «πράσινους», οι οποίοι θα «φουλάρουν» στη συνέχεια για τουλάχιστον τέσσερις μεταγραφές, οι οποίες ενδέχεται να φτάσουν και τις 5 (αριστερός μπακ, κεντρικό μέσο και αριστερός εξτρέμ σίγουρα, «δεκάρι» και φορ, ενδεχομένως).