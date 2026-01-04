Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Κηφισιά: Παρελθόν ο Κριστόφ Βαζέχα, ανακοινώθηκε ο αντικαταστάτης του
Οnsports Team 04 Ιανουαρίου 2026, 12:22
SUPER LEAGUE / Κηφισιά

Κηφισιά: Παρελθόν ο Κριστόφ Βαζέχα, ανακοινώθηκε ο αντικαταστάτης του

Ο Κριστόφ Βαζέχα αποτελεί και επίσημα παρελθόν από τον πάγκο της Κ19 της Κηφισιάς

Δεν κράτησε πολύ η συνεργασία της Κηφισιάς με τον Κριστόφ Βαζέχα.

Ο σπουδαίος Πολωνός δε θα συνεχίσει στον πάγκο της Κ19 του συλλόγου, τον οποίο ανέλαβε τον περασμένο Ιούνιο, με τον Νίκο Κούστα να είναι ο αντικαταστάτης του.

«Η ΠΑΕ Κηφισιά ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Κριστόφ Βαζέχα, ο οποίος είχε την τεχνική ηγεσία της Κ19 τη φετινή σεζόν. Τον ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά του στον σύλλογο και του ευχόμαστε κάθε καλό στη συνέχεια της καριέρας του», αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Κηφισιά.



Ροή ειδήσεων

BASKET LEAGUE
Άρης - Ολυμπιακός: Ένταση με Ουόκαπ και Μπαρτζώκα - «Εξερράγη» η εξέδρα
24 λεπτά πριν Άρης - Ολυμπιακός: Ένταση με Ουόκαπ και Μπαρτζώκα - «Εξερράγη» η εξέδρα
BASKET LEAGUE
Χωρίς Γκραντ και Φαρίντ ο Παναθηναϊκός κόντρα στη Καρδίτσα
57 λεπτά πριν Χωρίς Γκραντ και Φαρίντ ο Παναθηναϊκός κόντρα στη Καρδίτσα
SUPER LEAGUE
AEK: Την Κυριακή στην Αθήνα ο Μπαρνάμπας Βάργκα
1 ώρα πριν AEK: Την Κυριακή στην Αθήνα ο Μπαρνάμπας Βάργκα
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Διακοπή στο FIR Αθηνών: Πώς γίνονται οι επικοινωνίες των αεροσκαφών που βρίσκονται στον αέρα
1 ώρα πριν Διακοπή στο FIR Αθηνών: Πώς γίνονται οι επικοινωνίες των αεροσκαφών που βρίσκονται στον αέρα
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved