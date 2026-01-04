Κηφισιά: Παρελθόν ο Κριστόφ Βαζέχα, ανακοινώθηκε ο αντικαταστάτης του

Οnsports Team

Ο Κριστόφ Βαζέχα αποτελεί και επίσημα παρελθόν από τον πάγκο της Κ19 της Κηφισιάς

Δεν κράτησε πολύ η συνεργασία της Κηφισιάς με τον Κριστόφ Βαζέχα.

Ο σπουδαίος Πολωνός δε θα συνεχίσει στον πάγκο της Κ19 του συλλόγου, τον οποίο ανέλαβε τον περασμένο Ιούνιο, με τον Νίκο Κούστα να είναι ο αντικαταστάτης του.

«Η ΠΑΕ Κηφισιά ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Κριστόφ Βαζέχα, ο οποίος είχε την τεχνική ηγεσία της Κ19 τη φετινή σεζόν. Τον ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά του στον σύλλογο και του ευχόμαστε κάθε καλό στη συνέχεια της καριέρας του», αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Κηφισιά.