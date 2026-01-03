Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Μαρινάκης: «Φτάσαμε στο χρυσό τρεμπλ των 100 χρόνων θρυλικής ιστορίας»
Onsports Team 03 Ιανουαρίου 2026, 21:28
SUPER LEAGUE / Ολυμπιακός

Μαρινάκης: «Φτάσαμε στο χρυσό τρεμπλ των 100 χρόνων θρυλικής ιστορίας»

Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Ολυμπιακός σχολίασε την κατάκτηση του Super Cup από την ομάδα του – «Συνεχίζουμε δυνατά»

Σε πελάγη ευτυχίας ο Βαγγέλης Μαρινάκης μετά την κατάκτηση του Super Cup απ’ τον Ολυμπιακό στο Παγκρήτιο. Ο ισχυρός άνδρας της «ερυθρόλευκης» ΠΑΕ με ανάρτησή του αναφέρθηκε στην επιτυχία της ομάδας του:

«Κάθε τίτλος και κάθε επιτυχία μας κάνουν υπερήφανους για τον ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ μας! Απόψε κατακτήσαμε το Σούπερ Καπ Ελλάδας με τον κόσμο της ομάδας στο πλευρό μας και φτάσαμε στο χρυσό τρεμπλ των 100 χρόνων θρυλικής ιστορίας του μεγάλου αυτού Συλλόγου. Συνεχίζουμε δυνατά, συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε!».



Ροή ειδήσεων

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Premier League: Ασταμάτητη η Άρσεναλ, δεύτερη η Άστον Βίλα
28 λεπτά πριν Premier League: Ασταμάτητη η Άρσεναλ, δεύτερη η Άστον Βίλα
SUPER LEAGUE
Μαρινάκης: «Φτάσαμε στο χρυσό τρεμπλ των 100 χρόνων θρυλικής ιστορίας»
1 ώρα πριν Μαρινάκης: «Φτάσαμε στο χρυσό τρεμπλ των 100 χρόνων θρυλικής ιστορίας»
BASKET LEAGUE
Greek Basketball League: «Διπλό» της ΑΕΚ στην Πάτρα, εύκολα ο Ηρακλής το Περιστέρι
2 ώρες πριν Greek Basketball League: «Διπλό» της ΑΕΚ στην Πάτρα, εύκολα ο Ηρακλής το Περιστέρι
EUROLEAGUE
Παναθηναϊκός AKTOR: Θλάση ο Μήτογλου, άρχισε θεραπείες
2 ώρες πριν Παναθηναϊκός AKTOR: Θλάση ο Μήτογλου, άρχισε θεραπείες
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved