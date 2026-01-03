Ολυμπιακός – ΟΦΗ 3-0: Πήραν και το Super Cup οι Πειραιώτες

Onsports Team

Με τρία γκολ στην παράταση οι «ερυθρόλευκοι» μετά το πρωτάθλημα και το κύπελλο της περασμένης σεζόν, κατακτούν και τον τίτλο του υπερπρωταθλητή επικρατώντας του μαχητικού ΟΦΗ – Ταρέμι με πέναλτι, Καλογερόπουλος, Γιαζίτζι οι σκόρερ.

Μετά από 18 χρόνια επέστρεψε ο θεσμός του Super Cup στην Ελλάδα. Ο Ολυμπιακός κατέκτησε για πέμπτη φορά το συγκεκριμένο τρόπαιο, έχοντας 5/5 μάλιστα. Οι «ερυθρόλευκοι» στο γεμάτο Παγκρήτιο του Ηρακλείου, επικράτησαν του ΟΦΗ 2-0 στην παράταση και πήραν το τρόπαιο.

Η ομάδα του Πειραιά τα βρήκε… σκούρα σε μεγάλο βαθμό από την τακτική των Κρητικών. Οι οποίοι έκλειναν τους χώρους καλά και δεν επέτρεψαν να δημιουργηθούν πολλές ευκαιρίες. Παρ’ όλα αυτά η ποιοτική ανωτερότητα των «ερυθρόλευκων» έκανε τη διαφορά και τα πάντα κρίθηκαν στο 5ο λεπτό της παράτασης όταν με πέναλτι άνοιξε το σκορ. Μόλις ο ΟΦΗ ανοίχτηκε, οι Πειραιώτες μετέτρεψαν τον τελικό σε παράσταση για ένα ρόλο.

Ο Ολυμπιακός πέτυχε τρία γκολ που μέτρησαν κι άλλα τρία που ακυρώθηκαν στο ματς. Όποτε χρειάστηκε είχαν και τον Τζολάκη σε εξαιρετική κατάσταση, κρατώντας το μηδέν στην εστία του. Έτσι η χρονιά αρχίζει με τίτλο για τους «ερυθρόλευκους».

Το φιλμ του αγώνα