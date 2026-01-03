AEK: Στην Ιταλία ο Μήτογλου – Πέρασε ιατρικά κι υπογράφει στη Σαμπντόρια

Tutto Mercato

Onsports team

Στο τελικό στάδιο βρίσκεται η μετακίνηση του Γεράσιμου Μήτογλου από την ΑΕΚ στη Σαμπντόρια με ελεύθερη μεταγραφή.

Οι σχέσεις του Έλληνα αμυντικού με την «Ένωση» οδηγήθηκαν στα άκρα με εκατέρωθεν προσφυγές στην επιτροπή επίλυσης οικονομικών διαφορών της ΕΠΟ, για να λυθεί η συνεργασία τους με όρους που συμφέρουν την εκάστοτε πλευρά.

Το τελευταίο διάστημα, όμως, οι δύο πλευρές βρέθηκαν σε διαδικασία ανεύρεσης εξωδικαστικής λύσης κι όπως όλα δείχνουν θα μπει κι επίσημα τέλος στην κοινή πορεία τους.

Ο Μήτογλου, ο οποίος στα τέσσερα χρόνια παρουσίας στην ΑΕΚ μέτρησε 77 συμμετοχές και πέντε γκολ, βρίσκεται στην Ιταλία, όπου πέρασε από τα απαραίτητα ιατρικά, για να υπογράψει στη συνέχεια το συμβόλαιο του με τη Σαμπντόρια.