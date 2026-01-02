Ομάδες

Παναθηναϊκός: Ποδαρικό στο 2026 με τεστ φυσικής κατάστασης
Onsports Team 02 Ιανουαρίου 2026, 17:45
SUPER LEAGUE / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός: Ποδαρικό στο 2026 με τεστ φυσικής κατάστασης

Πρώτη προπόνηση για τους «πράσινους» στη νέα χρονιά, με τεστ φυσικής κατάστασης και τακτική – Κυριακόπουλος, Κοντούρης, Πάντοβιτς έκαναν δικά τους προγράμματα.

Μετά το ρεπό της Πρωτοχρονιάς, οι παίκτες του Παναθηναϊκού βρέθηκαν στο «Γ. Καλαφάτης» για την πρώτη προπόνηση του 2026. Μετά τις καθιερωμένες ευχές ανάμεσα στα μέλη της ομάδας, άρχισε η δουλειά για την νέα χρονιά που βρίσκει το «τριφύλλι» αναγκασμένο να… σηκώσει κεφάλι.

Έγινε τεστ φυσικής κατάστασης στο μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος. Επίσης υπήρξε δουλειά στην τακτική και παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο.

Το δικό του πρόγραμμα συνέχισε ο Γιώργος Κυριακόπουλος, ατομικό έκανε ο Κοντούρης ενώ θεραπεία και ατομικό ο Πάντοβιτς. Φυσικά απόντες ήταν και οι Σίριλ Ντέσερς-Αλμπάν Λαφόν, που βρίσκονται στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής. 

 



