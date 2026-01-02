Ομάδες

ΠΑΟΚ: Διαψεύδει τα σενάρια για Λιβάι Γκαρσία
Onsports Team 02 Ιανουαρίου 2026, 18:18
SUPER LEAGUE / ΠΑΟΚ

ΠΑΟΚ: Διαψεύδει τα σενάρια για Λιβάι Γκαρσία

Κατηγορηματική διάψευση από τον «δικέφαλο» για τα σενάρια από Ρωσία που τον ήθελαν να εμπλέκεται στην υπόθεση του Λιβάι Γκαρσία.

Ρωσικά δημοσιεύματα θέλουν τον ΠΑΟΚ να εμπλέκεται με τον Λιβάι Γκαρσία. Τον πρώην άσο της ΑΕΚ ο οποίος ανήκει στην Σπαρτάκ Μόσχας. Συγκεκριμένα υπήρξαν αναφορές πως οι Θεσσαλονικείς είναι σε διαπραγματεύσεις με την ομάδα της Μόσχας για τον παίκτη.

Η ιστοσελίδα «Match TV», φιλοξενεί νεότερο ρεπορτάζ σύμφωνα με το οποίο ο ΠΑΟΚ χαρακτήρισε ψευδή τα δημοσιεύματα που αφορούν τον παίκτη απ’ το Τρινιντάντ. Ξεκαθαρίζοντας πως ο παίκτης δεν απασχολεί.

«Η υπηρεσία Τύπου του ελληνικού συλλόγου ΠΑΟΚ δήλωσε στο Match TV ότι οι πληροφορίες σχετικά με τις διαπραγματεύσεις με τη Σπαρτάκ Μόσχας σχετικά με τη μεταγραφή του επιθετικού, Λιβάι Γκαρσία, είναι ψευδείς», αναφέρει χαρακτηριστικά το δημοσίευμα.



