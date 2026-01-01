ΠΑΟΚ: Υποδέχθηκε το 2026 με εντυπωσιακό pyroshow για τα 100 χρόνια ζωής (pics)
Ο ΠΑΟΚ υποδέχτηκε το 2026, μία χρονιά ορόσημο για τον σύλλογο, με ένα εντυπωσιακό pyroshow στο γήπεδο της Τούμπας.
Έναν αιώνα ζωής συμπληρώνει ο ΠΑΟΚ το 2026, καθώς ιδρύθηκε στις 20 Απριλίου 1926 και εξελίχθηκε σε έναν από τους πιο ισχυρούς συλλόγους του ελληνικού αθλητισμού.
Το βράδυ της Πρωτοχρονιάς, μετά την αλλαγή του χρόνου, η Τούμπα φωταγωγήθηκε και ένα εντυπωσιακό pyroshow έστειλε το πρώτο μήνυμα για όσα θα ακολουθήσουν.
Καλωσορίσαμε στο σπίτι μας, μια χρονιά ορόσημο... #PAOK100 ⚫️⚪️ pic.twitter.com/f5PxVNWH7z— PAOK FC (@PAOK_FC) December 31, 2025
Οι εκδηλώσεις για τον εορτασμό της εκατονταετίας θα είναι πολλές καθόλη τη διάρκεια του έτους, με αποκορύφωμα φυσικά την 20ή Απριλίου, ημερομηνία-ορόσημο για τον σύλλογο και τον κόσμο του, που ετοιμάζεται να γιορτάσει με τη λαμπρότητα που της αρμόζει αυτή την ιστορική στιγμή.