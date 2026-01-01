Ομάδες

ΠΑΟΚ: Υποδέχθηκε το 2026 με εντυπωσιακό pyroshow για τα 100 χρόνια ζωής (pics)
Οnsports Team 01 Ιανουαρίου 2026, 12:39
SUPER LEAGUE / ΠΑΟΚ

ΠΑΟΚ: Υποδέχθηκε το 2026 με εντυπωσιακό pyroshow για τα 100 χρόνια ζωής (pics)

Ο ΠΑΟΚ υποδέχτηκε το 2026, μία χρονιά ορόσημο για τον σύλλογο, με ένα εντυπωσιακό pyroshow στο γήπεδο της Τούμπας.

Έναν αιώνα ζωής συμπληρώνει ο ΠΑΟΚ το 2026, καθώς ιδρύθηκε στις 20 Απριλίου 1926 και εξελίχθηκε σε έναν από τους πιο ισχυρούς συλλόγους του ελληνικού αθλητισμού.

Το βράδυ της Πρωτοχρονιάς, μετά την αλλαγή του χρόνου, η Τούμπα φωταγωγήθηκε και ένα εντυπωσιακό pyroshow έστειλε το πρώτο μήνυμα για όσα θα ακολουθήσουν.

 

Οι εκδηλώσεις για τον εορτασμό της εκατονταετίας θα είναι πολλές καθόλη τη διάρκεια του έτους, με αποκορύφωμα φυσικά την 20ή Απριλίου, ημερομηνία-ορόσημο για τον σύλλογο και τον κόσμο του, που ετοιμάζεται να γιορτάσει με τη λαμπρότητα που της αρμόζει αυτή την ιστορική στιγμή.



