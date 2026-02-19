Ομάδες

Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (19/02) - «Άδοξη πτώση»
Eurokinissi Sports
Οnsports Team 19 Φεβρουαρίου 2026, 08:57
STORIES

Διαβάστε τι γράφουν οι αθλητικές εφημερίδες της Πέμπτης (19/02).

Η πρώτη «μάχη» του Ολυμπιακού με την Μπάγερ Λεβερκούζεν στα play offs του Champions League κυριαρχεί στα πρωτοσέλιδα. Οι «ερυθρόλευκοι» υπέστησαν «Άδοξη πτώση», μια και ηττήθηκαν 2-0 από τους Γερμανούς και «Το όνειρο έγινε εφιάλτης» για την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Από εκεί και πέρα, ο Παναθηναϊκός αναζητά «Οξυγόνο στην ασφυξία» στο ματς απέναντι στην Βικτόρια Πλζεν, ενώ «Ένας ακόμα τελικός» είναι μπροστά για τον ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός AKTOR είχε «Υπερόπλο Χέις-Ντέιβις» στο Κύπελλο.

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων



