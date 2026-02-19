CEV Challenge Cup: Ιστορικός «εμφύλιος» Παναθηναϊκός - Πανιώνιος στα ημιτελικά! Η ώρα και το κανάλι

Eurokinissi Sports

Οnsports Team

Ένα ξεχωριστό κεφάλαιο στην ιστορία του ελληνικού γυναικείου βόλεϊ θα γραφτεί την Πέμπτη (19/02) καθώς ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Πανιώνιο στην πρώτη αναμέτρηση των δύο συλλόγων στα ημιτελικά του CEV Challenge Cup.

Οι «πράσινες» και οι «κυανέρυθρες» έχουν ήδη συναντηθεί δύο φορές τη φετινή σεζόν στο πλαίσιο της Volley League Γυναικών, στη 2η και τη 13η αγωνιστική. Και στα δύο παιχνίδια ο Παναθηναϊκός χαμογέλασε, επικρατώντας με 3-2 σετ, σε ισορροπημένες και συναρπαστικές αναμετρήσεις που κρίθηκαν στις λεπτομέρειες.

Αυτή τη φορά, όμως, το διακύβευμα είναι σαφώς μεγαλύτερο. Για πρώτη φορά στην ιστορία του ελληνικού γυναικείου βόλεϊ, δύο ελληνικές ομάδες βρίσκονται αντιμέτωπες σε ημιτελική φάση ευρωπαϊκής διοργάνωσης, γεγονός που από μόνο του συνιστά τεράστια επιτυχία για το άθλημα στη χώρα μας.

Ο πρώτος αγώνας θα διεξαχθεί στο κλειστό του Μετς την Πέμπτη (19/02) στις 17:30, με τη ρεβάνς να ακολουθεί στο κλειστό «Ανδρέας Βαρίκας» την Τετάρτη (25/02) στις 19:00. Δύο παιχνίδια που αναμένεται να συγκεντρώσουν το ενδιαφέρον όχι μόνο των φίλων των δύο ομάδων, αλλά και ολόκληρης της ελληνικής φίλαθλης κοινότητας.

Ιδιαίτερο είναι το βάρος της πρόκρισης και για τις δύο πλευρές. Ο Παναθηναϊκός επιστρέφει σε ημιτελική φάση ευρωπαϊκής διοργάνωσης για πρώτη φορά μετά το 2009, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του σε Ελλάδα και Ευρώπη. Από την άλλη, ο Πανιώνιος Betsson στην παρθενική του ευρωπαϊκή συμμετοχή πραγματοποιεί εντυπωσιακή πορεία, φτάνοντας μέχρι τους «4» και διεκδικώντας με αξιώσεις την είσοδο στον μεγάλο τελικό.

Η ώρα και το κανάλι

Ο πρώτος ημιτελικός θα μεταδοθεί ζωντανά την Πέμπτη (19/02) στις 17:30 από το Cosmote Sport 4HD.