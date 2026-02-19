Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (19/02) - Με «μάχες» Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ και ημιτελικά Κυπέλλου

Eurokinissi Sports

Οnsports Team

Έντονη είναι η αγωνιστική δράση για μία ακόμα ημέρα, με το τηλεοπτικό… μενού να περιλαμβάνει πολλές επιλογές. Αρχικά στις 14:30 ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα κοντραριστεί με τον Αντρέι Ρούμπλεφ στα προημιτελικά της Ντόχα, με το Cosmote Sport 6HD να καλύπτει την αναμέτρηση.

Λίγο αργότερα θα ξεκινήσουν οι ημιτελικοί στο Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας. Στις 17:00 ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει το Μαρούσι, ενώ στις 20:00 ο Παναθηναϊκός AKTOR θα παλέψει με τον Ηρακλή για την πρόκριση στον τελικό. Αμφότερα τα ματς θα καλυφθούν από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Τέλος, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ ξεκινούν τις υποχρεώσεις τους στα play offs του Europa League. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» υποδέχεται στις 19:45 την Θέλτα και οι «πράσινοι» στις 22:00 θα κοντραριστούν με την Βικτόρια Πλζεν. Η κάλυψη των παιχνιδιών θα γίνει από τα αθλητικά κανάλια της Cosmote TV, ενώ το ματς στο ΟΑΚΑ θα μεταδοθεί και από τον ΑΝΤ1.

