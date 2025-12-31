Ομάδες

Ουγγρικό δημοσίευμα: «Πολύ κοντά στην ΑΕΚ ο Μπαρνάμπας Βάργκα»
Onsports Team 31 Δεκεμβρίου 2025, 20:39
SUPER LEAGUE / ΑΕΚ

Ουγγρικό δημοσίευμα: «Πολύ κοντά στην ΑΕΚ ο Μπαρνάμπας Βάργκα»

Ιστοσελίδα στη χώρα του διεθνή φορ, φέρνει τον ποδοσφαιριστή… μια ανάσα απ’ το να συνεχίσει την καριέρα του στην Ένωση.

Η ΑΕΚ είναι δεδομένο πως στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου, θα ενισχυθεί στη γραμμή κρούσης. Εδώ και μέρες το όνομα του Μπαρνάμπας Βάργκα έχει βγει στο φως της δημοσιότητας, χωρίς να διαρρέεται το παραμικρό από την Ένωση.

Σύμφωνα με τους συμπατριώτες του διεθνή Ούγγρου ποδοσφαιριστή όμως, η συμφωνία είναι πολύ κοντά πλέον. Η ιστοσελίδα «Nemzeti Sport», αναφέρει χαρακτηριστικά πως η ΑΕΚ και η Φερεντσβάρος είναι κοντά σε συμφωνία. Σε τέτοιο σημείο που απομένουν μόνο τα ιατρικά.

«Η συμφωνία είναι κοντά, ο Βάργκα μπορεί να συνεχίσει στην Ελλάδα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η συμφωνία είναι πολύ κοντά, η ΑΕΚ θα μπορούσε να είναι ο υποψήφιος σταθμός του Βάργκα, κάτι που ήδη συζητείται ανοιχτά. Γνωρίζουμε ότι μόνο οι ιατρικές εξετάσεις απομένουν από το να γίνει ο Βάργκα παίκτης της ΑΕΚ».

Ο Βάργκα είναι 28 φορές διεθνής με την Ουγγαρία, ενώ στη σεζόν που διανύουμε έχει με τη Φερεντσβάρος 29 ματς και 20 γκολ.

 



