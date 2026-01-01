Ομάδες

Παναιτωλικός: Απέκτησε και τον Γιάννη Σατσιά από τον ΑΠΟΕΛ
Onsports Team 01 Ιανουαρίου 2026, 05:19
Συνέχεια στη σημαντική ενίσχυση για την ομάδα του Αγρινίου, που κάνει δικό της και τον Κύπριο ποδοσφαιριστή.

Μετά τους Αντριάνο Μπρέγκου και Γκούσταβ Γκράναθ, ο Παναιτωλικός ολοκλήρωσε και τρίτο μεταγραφικό «χτύπημα». Ο λόγος για τον διεθνή Κύπριο μέσο, Γιάννη Σατσιά ο οποίος έκλεισε στους «κυανοκίτρινους».

Μάλιστα, ο Κύπριος διεθνής ήρθε σε διακανονισμό με τον ΑΠΟΕΛ, αφαιρώντας οποιοδήποτε δικαίωμα είχε για δεδουλευμένα που είχαν διευθετηθεί μέσω διακανονισμών. Στα κυπριακά ΜΜΕ γίνεται λόγος για ένα ποσό περί τις 100.000 ευρώ.

Ο Σατσιάς θα ταξιδέψει στο Αγρίνιο την Παρασκευή (2/1) για να υπογράψει και να τεθεί στη διάθεση του Γιάννη Αναστασίου, ενώ την παραχώρησή του ανακοίνωσε επίσημα πρώτος ο ΑΠΟΕΛ.

«Η εταιρεία ΑΠΟΕΛ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ (ΔΗΜΟΣΙΑ) ΛΤΔ ανακοινώνει τη συμφωνία για μεταγραφή του Γιάννη Σατσιά στην ΠΑΕ Παναιτωλικός μετά και από επιθυμία του ίδιου του ποδοσφαιριστή.

Ο Γιάννης αγωνίστηκε σε όλες τις ηλικιακές αγωνιστικές ομάδες του ΑΠΟΕΛ. Ήταν μέλος της πρώτης ομάδας τα τελευταία 6 χρόνια. Ολοκληρώνει την παρουσία του με 118 συμμετοχές και 9 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις.

Ευχόμαστε στον Γιάννη, καλή συνέχεια στην ποδοσφαιρική του καριέρα».



