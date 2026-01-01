Super League: Αυξήθηκε η αξία της το 2025

Onsports Team

Στα 21.000.000 ευρώ η αύξηση της χρηματιστηριακής αξίας της κορυφαίας κατηγορίας ποδοσφαίρου στη χώρα μας – Τα… ιλιγγιώδη νούμερα των κορυφαίων πρωταθλημάτων.

Οι επενδύσεις στο ελληνικό ποδόσφαιρο, αυξήθηκαν σημαντικά το 2025. Κάτι που αναμένεται να γίνει ακόμη πιο έντονο το 2026 που μόλις άρχισε. Η χρονιά που μας πέρασε, βρήκε την Super League να έχει αυξήσει την χρηματιστηριακή της αξία κατά 21.000.000 ευρώ, σύμφωνα με το Transfermarkt.

Το ελληνικό πρωτάθλημα έχει την 13η μεγαλύτερη αύξηση ανάμεσα στα κορυφαία 20 της Ευρώπης. Τη μεγαλύτερη αύξηση, όπως ήταν αναμενόμενο, είχε η Premier League. Το αγγλικό πρωτάθλημα ανέβασε τη χρηματιστηριακή του αξία κατά 1,09 δισεκατομμύρια ευρώ! Έχοντας συνολική αξία 12,5 δισεκατομμυρίων πλέον. Νούμερα που προκαλούν ίλιγγο.

Στη δεύτερη θέση η Ligue 1 της Γαλλίας. Σημείωσε αύξηση αξίας αγοράς κατά 352.000.000 ευρώ, φτάνοντας στα 3,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Στην 3η θέση η Ιταλική Serie A. Κέρδισε αξία αγοράς κατά 350 εκατομμύρια ευρώ, φτάνοντας τα 5,4 δισεκατομμύρια ευρώ.

Πιο πίσω έρχεται η Bundesliga, με τον γερμανικό πρωτάθλημα να έχει αύξηση 325 εκ. ευρώ, φτάνοντας στα 4,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Η La Liga είχε την 6η μεγαλύτερη αύξηση, παραμένοντας όμως το δεύτερο πολυτιμότερο πρωτάθλημα. Η αξία αγοράς της ανέβηκε κατά 301 εκ. ευρώ στα 5,5 δισεκατομμύρια ευρώ.

Εκτός του Top-5 των πρωταθλημάτων της Ευρώπης, εντυπωσιακή ήταν η αύξηση στην Τουρκία. Η Super Lig έχει κερδίσει 223 εκατομμύρια ευρώ σε αγοραία αξία.