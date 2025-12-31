ΠΑΟΚ: Παραμένουν εκτός οι Ντεσπόντοφ και Ιβανούσετς

INTIME SPORTS

Onsports team

Στα «πιτς» παραμένουν οι Κιρίλ Ντεσπόντοφ και Λούκα Ιβανούσετς, με τον ΠΑΟΚ να ρίχνει αυλαία στο 2025 με πρωινή προπόνηση στη Νέα Μεσημβρία και αρκετά αγωνιστικά ζητήματα να εξακολουθούν να απασχολούν το τεχνικό επιτελείο.

Η τελευταία προπόνηση της χρονιάς είχε καθαρά ποδοσφαιρικό χαρακτήρα, με τους παίκτες να ξεκινούν με προθέρμανση, να ακολουθούν ασκήσεις rondo και κατοχής μπάλας και να ολοκληρώνουν το πρόγραμμα με οικογενειακό τουρνουά.

Ωστόσο, τα προβλήματα τραυματισμών δεν λένε να μειωθούν για την ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου. Οι Γιακουμάκης, Πέλκας, Μιχαηλίδης, Σάστρε και Λόβρεν προπονήθηκαν ατομικά, ενώ οι Ντεσπόντοφ, Παβλένκα και Ιβανούσετς ακολούθησαν πρόγραμμα θεραπείας.

Τέλος, ο Αλεσάντρο Βολιάκο συνέχισε το πρόγραμμα επανένταξής του, με τον «Δικέφαλο» να επιστρέφει στις προπονήσεις ανήμερα της Πρωτοχρονιάς, στις 17:00.