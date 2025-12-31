Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

ΠΑΟΚ: Παραμένουν εκτός οι Ντεσπόντοφ και Ιβανούσετς
INTIME SPORTS
Onsports team 31 Δεκεμβρίου 2025, 14:41
SUPER LEAGUE / ΠΑΟΚ

ΠΑΟΚ: Παραμένουν εκτός οι Ντεσπόντοφ και Ιβανούσετς

Στα «πιτς» παραμένουν οι Κιρίλ Ντεσπόντοφ και Λούκα Ιβανούσετς, με τον ΠΑΟΚ να ρίχνει αυλαία στο 2025 με πρωινή προπόνηση στη Νέα Μεσημβρία και αρκετά αγωνιστικά ζητήματα να εξακολουθούν να απασχολούν το τεχνικό επιτελείο.

Η τελευταία προπόνηση της χρονιάς είχε καθαρά ποδοσφαιρικό χαρακτήρα, με τους παίκτες να ξεκινούν με προθέρμανση, να ακολουθούν ασκήσεις rondo και κατοχής μπάλας και να ολοκληρώνουν το πρόγραμμα με οικογενειακό τουρνουά.

Ωστόσο, τα προβλήματα τραυματισμών δεν λένε να μειωθούν για την ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου. Οι Γιακουμάκης, Πέλκας, Μιχαηλίδης, Σάστρε και Λόβρεν προπονήθηκαν ατομικά, ενώ οι Ντεσπόντοφ, Παβλένκα και Ιβανούσετς ακολούθησαν πρόγραμμα θεραπείας.

Τέλος, ο Αλεσάντρο Βολιάκο συνέχισε το πρόγραμμα επανένταξής του, με τον «Δικέφαλο» να επιστρέφει στις προπονήσεις ανήμερα της Πρωτοχρονιάς, στις 17:00.

Sarris is here - PAOK TV



Ροή ειδήσεων

EUROLEAGUE
Euroleague: Εντυπωσιακό promo του ντέρμπι με Αταμάν και Μπαρτζώκα πάνω σε σκακιέρα
13 λεπτά πριν Euroleague: Εντυπωσιακό promo του ντέρμπι με Αταμάν και Μπαρτζώκα πάνω σε σκακιέρα
EUROLEAGUE
Ασταμάτητη «τρέλα» για τον Παναθηναϊκό AKTOR: Sold Out και το ματς με τη Ρεάλ Μαδρίτης!
31 λεπτά πριν Ασταμάτητη «τρέλα» για τον Παναθηναϊκό AKTOR: Sold Out και το ματς με τη Ρεάλ Μαδρίτης!
BASKET LEAGUE
Ο Πανιώνιος ανακοίνωσε την απόκτηση του Τζο Τόμασον
51 λεπτά πριν Ο Πανιώνιος ανακοίνωσε την απόκτηση του Τζο Τόμασον
SUPER LEAGUE
AEK: Γκεοργκίεφ δίχως... ανάσα, έπαιξε στο φιλικό – Όμορφες στιγμές στα Σπάτα, «παρών» ο Ηλιόπουλος
1 ώρα πριν AEK: Γκεοργκίεφ δίχως... ανάσα, έπαιξε στο φιλικό – Όμορφες στιγμές στα Σπάτα, «παρών» ο Ηλιόπουλος
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved