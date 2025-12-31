Μεταγραφές: Ο Άρης κάνει δικό του τον Χόνγκλα – Συμφώνησε με τη Γρανάδα

AP Photo/Matthias Schrader

Onsports team

Ο Άρης βρίσκεται πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της μεταγραφής του Μάρτιν Χόνγκλα, καθώς ήρθε σε συμφωνία με τη Γρανάδα.

Οι «κίτρινοι» ήρθαν σε προφορική συμφωνία με την ισπανική ομάδα για την απόκτηση του 27χρονου Καμερουνέζου.

Ο Χόνγκλα είναι εδώ και καιρό στο στόχαστρο του Άρη, ο οποίος βρήκε τη «χρυσή» τομή με τη Γρανάδα, η οποία θα κάνει μερική απόσβεση του ποσού (βλ. 3.000.000 ευρώ) που έδωσε για να τον αποκτήσει από τη Βερόνα.

Ο ποδοσφαιριστής, από την πλευρά του, θέλει να αποχωρήσει, καθώς δεν έχει αγωνιστική ρόλο κι ο Άρης καταφέρνει να προσθέσει στο ρόστερ του έναν παίκτη που είχε ξεχωρίσει ο Ρούμπεν Ρέγες. Εν κατακλείδι, το deal αφήνει άπαντες ικανοποιημένους.

Σε περίπτωση που δεν υπάρξει κάποια δυσάρεστη… έκπληξη της τελευταίας στιγμής, ο Χόνγκλα θα αποτελέσει τη δεύτερη μεταγραφή των «κίτρινων», οι οποίοι έχουν ήδη αποκτήσει τον 25χρονο αριστερό εξτρέμ, Οτμάν Μπουσαΐντ.