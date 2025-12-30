Ομάδες

Προτάσεις από Ιταλία και Τουρκία για τον Μήτογλου
Οnsports Team 30 Δεκεμβρίου 2025, 20:53
SUPER LEAGUE

Προτάσεις από Ιταλία και Τουρκία για τον Μήτογλου

Ο Σίμος Μήτογλου εξετάζει τις επιλογές του για να συνεχίσει την καριέρα του στο εξωτερικό. 

Η Σαμπντόρια εξετάζει την περίπτωση του Σίμου Μήτογλου.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Ιταλία, μετά τον τραυματισμό του Λορέντσο Βενούτι, η Σαμπντόρια αναζητά αμυντική ενίσχυση και ο 26χρονος Έλληνας κεντρικός αμυντικός της ΑΕΚ, είναι ανάμεσα στους παίκτες που εξετάζονται.

«Ο Μήτογλου προτάθηκε από τον νέο επικεφαλής σκάουτερ του συλλόγου, Σάμουελ Καρντένας, ως μία από τις πολλές επιλογές που εξετάζονται», αναφέρουν χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι και «η Σαμσούνσπορ έχει επίσης συνδεθεί με τον παίκτη».



