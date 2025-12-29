Ανδρέας Τεττέη: Με δάκρυα αποχαιρέτησε την Κηφισιά - Πιάνει δουλειά στον Παναθηναϊκό (vid)

Onsports Team

Με ένα συγκινητικό βίντεο ο Ανδρέας Τεττέη είπε «αντίο» στην Κηφισιά και είναι πανέτοιμος για το νέο κεφάλαιο στην καριέρα του με τον Παναθηναϊκό.

Με δάκρυα στα μάτια ο Ανδρέας Τεττέη έβαλε οριστικό τέλος σε ένα σημαντικό κεφάλαιο της ποδοσφαιρικής του καριέρας, αποχαιρετώντας την Κηφισιά.

Στο βίντεο που δημοσίευσε η ομάδα των Βορείων Προαστίων, ο 24χρονος επιθετικός αποχαιρετά τους ανθρώπους του συλλόγου, συμπαίκτες και όλους όσοι για χρόνια αποτέλεσαν τη δεύτερη οικογένειά του.

Πλέον, είναι έτοιμος για το κεφάλαιο Παναθηναϊκός, στον οποίο ήδη ενσωματώθηκε και θα αγωνιστεί από το αμέσως επόμενο παιχνίδι.

Αναλυτικά όσα είπε ο Τεττέη στο συγκινητικό βίντεο της Κηφισιάς:

«Είναι το πιο δύσκολο αντίο. Η αλήθεια είναι ότι δεν περίμενα να έρθει αυτή η στιγμή τόσο σύντομα, ειδικά μέσα σε αυτή τη χρονιά, και μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο.

Δεν περίμενα ότι αυτή η ιστορία στην Κηφισιά θα κρατούσε τόσο πολύ. Έξι χρόνια… και νομίζω πως αυτά τα χρόνια δεν θα τα ξεχάσω ποτέ.

Η σχέση μου με τον Πάνο Πρίτσα είναι κάτι που δεν μπορώ να περιγράψω. Τον έχω σαν μεγαλύτερο αδερφό. Με έχει στηρίξει πάρα πολύ. Χωρίς τον κύριο Πρίτσα δεν θα ήμουν τίποτα στην Κηφισιά. Ήταν ο άνθρωπος που με πίστεψε, με βοήθησε και αποτέλεσε έναν από τους βασικούς λόγους για όλα όσα έγιναν.

Πέρα από πρόεδρος, κοιτούσε πάντα το καλύτερο για μένα. Με βάφτισε και ήταν πάντα εκεί, στις χαρές και στις λύπες.

Θυμάμαι εκείνο το γκολ στη Νέα Σμύρνη. Ήταν το ιστορικό γκολ με το οποίο η Κηφισιά πήρε την άνοδο στη Β’ Εθνική και από εκείνο το ματς άρχισε σιγά-σιγά ο κόσμος να με μαθαίνει.

Η μεγαλύτερη στιγμή που δεν θα ξεχάσω ποτέ σε αυτή την ομάδα είναι η άνοδος από τη Β’ στην Α’ Εθνική. Ήθελα τόσο πολύ να ανέβει η ομάδα, γιατί πιστεύω ότι εκεί αξίζει να βρίσκεται.

Δεν γινόταν να μην είμαι στο γήπεδο εκείνη τη μέρα. Ήμουν σίγουρος ότι η Κηφισιά θα κέρδιζε. Μόλις τελείωσε το παιχνίδι, έτρεξα στα αποδυτήρια για να πανηγυρίσω με τους συμπαίκτες μου, σαν να είχα βάλει εγώ το γκολ.

Αυτό είναι κάτι που θα κρατήσω για πάντα, γιατί μου θυμίζει μία από τις πιο ευτυχισμένες μέρες της ζωής μου.

Θα είμαι για πάντα στην Κηφισιά και θα τη στηρίζω σε όλη μου τη ζωή. Μια μεγάλη αγκαλιά στον Πάνο, στον κύριο Χρήστο, στον Κωνσταντίνο και σε όλους στην ομάδα.

Είμαι και θα είμαι για πάντα οπαδός αυτής της ομάδας».

