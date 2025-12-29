«Τα βρήκαν Παναθηναϊκός και Γκρέμιο για Τετέ»
Σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Βραζιλία η ομάδα της Γκρέμιο τα βρήκε σε όλα με τον Παναθηναϊκό για τον δανεισμό και εν συνεχεία για την αγορά του παίκτη.
Αίισο τέλος φαίνεται πως θα έχουν οι διαπραγματεύσεις της Γκρέμιο με τον Παναθηναϊκό για την απόκτηση του Τετέ, έπειτα από την νέα πρόταση των βραζιλιάνων.
Η βραζιλιάνικη ομάδα κατέθεσε νέα πρόταση στους «πράσινους», η οποία περιλαμβάνει την καταβολή 500.000 ευρώ για τον δανεισμό, καθώς και υποχρεωτική αγορά στα μέσα του 2026.
Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του δημοσιογράφου Ζαν Λέμες, ο Παναθηναϊκός απάντησε θετικά στη νέα προσφορά. Εξάλλου ο 25χρονος εξτρέμ θέλει να επιστρέψει στην ομάδα από την οποία ξεκίνησε την καριέρα του.
? Gregos do Panathinaikos aceitam a proposta do Grêmio por Tetê, e apenas detalhes burocráticos separam o jogador do Tricolor. Negociação entrou na reta final e o desfecho é tratado com otimismo nos bastidores. ??— Gremio Dompa News ?? ?? ?? (@DompaNews) December 29, 2025
?️ Créditos: eusguri1903 | Jean Lemes (YouTube) pic.twitter.com/DD9S6NMRaP