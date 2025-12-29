«Τα βρήκαν Παναθηναϊκός και Γκρέμιο για Τετέ»

Οnsports Τeam

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Βραζιλία η ομάδα της Γκρέμιο τα βρήκε σε όλα με τον Παναθηναϊκό για τον δανεισμό και εν συνεχεία για την αγορά του παίκτη.

Αίισο τέλος φαίνεται πως θα έχουν οι διαπραγματεύσεις της Γκρέμιο με τον Παναθηναϊκό για την απόκτηση του Τετέ, έπειτα από την νέα πρόταση των βραζιλιάνων.

Η βραζιλιάνικη ομάδα κατέθεσε νέα πρόταση στους «πράσινους», η οποία περιλαμβάνει την καταβολή 500.000 ευρώ για τον δανεισμό, καθώς και υποχρεωτική αγορά στα μέσα του 2026.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του δημοσιογράφου Ζαν Λέμες, ο Παναθηναϊκός απάντησε θετικά στη νέα προσφορά. Εξάλλου ο 25χρονος εξτρέμ θέλει να επιστρέψει στην ομάδα από την οποία ξεκίνησε την καριέρα του.

Εάν ευσταθεί το ρεπορτάζ, θα φανεί άμεσα, μιας και σήμερα είναι προγραμματισμένη η πρώτη προπόνηση του Τριφυλλιού και ενδεχόμενη απουσία του Τετέ θα δείξει πολλά.