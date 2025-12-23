Ομάδες

ΕΠΟ: Τέλος η ανάλυση των επίμαχων φάσεων από Λανουά και ΚΕΔ
Eurokinissi Sports
Οnsports Τeam 23 Δεκεμβρίου 2025, 18:21
SUPER LEAGUE

ΕΠΟ: Τέλος η ανάλυση των επίμαχων φάσεων από Λανουά και ΚΕΔ

Ανακοίνωση με την οποία γνωστοποιεί την απόφασή της για διακοπή της εβδομαδιαίας ανάλυσης φάσεων από την ΚΕΔ εξέδωσε η ΕΠΟ.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Ομοσπονδίας, το εβδομαδιαίο βίντεο από την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας είχε ως στόχο την επιμόρφωση των φιλάθλων, ωστόσο, κατέληξε αντικείμενο εκμετάλλευσης.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Η ΚΕΔ ανακοινώνει την απόφασή της να διακόψει την εβδομαδιαία ανάλυση φάσεων από αγώνες της Super League 1.

Επί της αρχής, το εβδομαδιαίο βίντεο της ΚΕΔ είχε ως αποκλειστικό σκοπό την επιμόρφωση του φίλαθλου κοινού. Δυστυχώς, όμως, επί της ουσίας το βίντεο έπαψε να είναι αντικείμενο αξιοποίησης και κατέληξε σε αντικείμενο εκμετάλλευσης και μάλιστα συστηματικής και συστημικής, καθότι οργανωμένης.

Η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας επιφυλάσσεται να εξετάσει εναλλακτικές λύσεις επιμόρφωσης της ποδοσφαιρικής κοινής γνώμης».



