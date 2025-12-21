ΠΑΟΚ: Αγωνία για Παβλένκα - Οι πρώτες εκτιμήσεις για τον τραυματισμό του

EUROKINISSI

Onsports Team

Ανησυχία επικρατεί στις τάξεις του ΠΑΟΚ αναφορικά με την κατάσταση του Γίρι Παβλένκα, μετά τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη στο ντέρμπι της Τούμπας απέναντι στον Παναθηναϊκό.

Ο Τσέχος τερματοφύλακας τραυματίστηκε ύστερα από σκληρό τάκλιν του Κάρολ Σφιντέρσκι, σε μια φάση που «πάγωσε» άπαντες στον αγωνιστικό χώρο, με τον ίδιο να αποχωρεί με φορείο και το ιατρικό τιμ να εκφράζει από νωρίς έντονο προβληματισμό.

Σύμφωνα με την πρώτη επίσημη ενημέρωση, ο Παβλένκα δέχθηκε δύο χτυπήματα, ένα στον θώρακα και ένα στο δεξί γόνατο. Για το χτύπημα στον θώρακα θα μεταβεί προληπτικά στο νοσοκομείο, όπου θα υποβληθεί σε αξονική τομογραφία, ώστε να αποκλειστεί οποιοδήποτε εσωτερικό πρόβλημα. Η κατάστασή του στο συγκεκριμένο σημείο θα παρακολουθείται στενά, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει ένδειξη για κάτι ανησυχητικό.

Ο μεγαλύτερος προβληματισμός των ανθρώπων του «Δικεφάλου» αφορά το δεξί γόνατο, καθώς οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για πιθανή ζημιά. Οι αρχικές ενδείξεις δεν είναι ιδιαίτερα αισιόδοξες και δείχνουν ότι ο Παβλένκα δύσκολα θα επιστρέψει άμεσα στη δράση, με το διάστημα απουσίας του να υπολογίζεται τουλάχιστον στον έναν μήνα, ανάλογα πάντα με τα αποτελέσματα των εξετάσεων που αναμένονται.