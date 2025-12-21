Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

ΑΕΚ – ΟΦΗ: Γεμάτη κόσμο η πλατεία του Αετού για τη χριστουγεννιάτικη γιορτή της «κιτρινόμαυρης» ΠΑΕ
Eurokinissi
Βαγγέλης Πάτας Βαγγέλης Πάτας 21 Δεκεμβρίου 2025, 18:02
SUPER LEAGUE / ΑΕΚ

ΑΕΚ – ΟΦΗ: Γεμάτη κόσμο η πλατεία του Αετού για τη χριστουγεννιάτικη γιορτή της «κιτρινόμαυρης» ΠΑΕ

Εορταστικό είναι το κλίμα στη Νέα Φιλαδέλφεια, με την πλατεία του Αετού να έχει γεμίσει κόσμο για τη γιορτή που διοργανώνει η ΠΑΕ ΑΕΚ.

Η «Ένωση» υποδέχεται τον ΟΦΗ στον τελευταίο αγώνα της πριν από τις γιορτές.

Οι ποδοσφαιριστές του Μάρκο Νίκολιτς κυνηγούν τη 12η νίκη στα τελευταία 13 παιχνίδια τους, ώστε να κλείσουν με τον καλύτερο τρόπο το 2025, καθώς, μετά τη νέα απώλεια του Ολυμπιακού, θα μπορέσουν να ανέβουν στην κορυφή της Super League.

Η ΠΑΕ ΑΕΚ, στο πλαίσιο της τελευταίας αναμέτρησης της χρονιάς, έχει ετοιμάσει μια πολύ όμορφη χριστουγεννιάτικη γιορτή, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη από τις 16:00 στην Πλατεία του Αετού. Η εκδήλωση περιλαμβάνει πολιτιστικές δράσεις και εκπλήξεις για όλους, ενώ θα έχει και σημαντικό κοινωνικό χαρακτήρα.

Οι φίλοι της ΑΕΚ βρίσκονται νωρίς πέριξ του γηπέδου της Νέας Φιλαδέλφειας, το οποίο είναι γεμάτο με οικογένειες και παιδιά. Μάλιστα, στα video walls της «OPAP Arena» παίζουν τα highlights από τη μεγάλη νίκη επί της Κραϊόβα, με τον κόσμο να αποθεώνει.

  • ΔΕΣ ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ


Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός: Μύθου στην κορυφή της επίθεσης για τον «δικέφαλο»
13 λεπτά πριν ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός: Μύθου στην κορυφή της επίθεσης για τον «δικέφαλο»
SUPER LEAGUE
ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός: Με Κότσαρη οι «πράσινοι» στο βασικό σχήμα
18 λεπτά πριν ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός: Με Κότσαρη οι «πράσινοι» στο βασικό σχήμα
SUPER LEAGUE
ΑΕΚ – ΟΦΗ: Γεμάτη κόσμο η πλατεία του Αετού για τη χριστουγεννιάτικη γιορτή της «κιτρινόμαυρης» ΠΑΕ
54 λεπτά πριν ΑΕΚ – ΟΦΗ: Γεμάτη κόσμο η πλατεία του Αετού για τη χριστουγεννιάτικη γιορτή της «κιτρινόμαυρης» ΠΑΕ
SUPER LEAGUE 2
Super League 2: Ο Ηρακλής νίκησε τον ΠΑΟΚ Β’ στο 99ο λεπτό – Ο Πανιώνιος κυνηγάει την Καλαμάτα
1 ώρα πριν Super League 2: Ο Ηρακλής νίκησε τον ΠΑΟΚ Β’ στο 99ο λεπτό – Ο Πανιώνιος κυνηγάει την Καλαμάτα
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved