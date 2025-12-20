ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός: «Παρών» στο ντέρμπι οι Πάντοβιτς και Τουμπά | Η αποστολή του Ράφα Μπενίτεθ

INTIME SPORTS

Οι Αχμέντ Τουμπά και Μίλος Πάντοβιτς, οι οποίοι ήταν αμφίβολοι βρίσκονται κανονικά στην αποστολή του «τριφυλλιού» για το ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός, για τη 15 η αγωνιστική της Super League.

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, έχοντας ευχάριστα νέα.

Τόσο ο Πάντοβιτς, όσο κι ο Τουμπά προπονήθηκαν κανονικά και βρίσκονται στη διάθεση του Ράφα Μπενίτεθ για το ντέρμπι της Κυριακής (21/12) στην Τούμπα.

Ο Αλγερινός αμυντικός ταλαιπωρήθηκε από μια ίωση τις προηγούμενες ημέρες, αλλά ήδη από την Παρασκευή (19/12) ένιωθε καλύτερα και σήμερα (20/12) ακολούθησε το κανονικό πρόγραμμα. Το ίδιο ισχύει και για τον Σέρβο επιθετικό. «Ετοιμοπόλεμος» για το ντέρμπι της Τούμπας είναι κι ο Κάρολ Σφιντέρσκι, όπως έγινε γνωστό την Παρασκευή (19/12).

Η αποστολή του Παναθηναϊκού: Ντραγκόβσκι, Κότσαρης, Σταμέλλος, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Τζούριτσιτς, Νίκας, Βίλενα, Πάντοβιτς.