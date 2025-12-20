Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός: «Παρών» στο ντέρμπι οι Πάντοβιτς και Τουμπά | Η αποστολή του Ράφα Μπενίτεθ
INTIME SPORTS
Βαγγέλης Πάτας Βαγγέλης Πάτας 20 Δεκεμβρίου 2025, 15:03
SUPER LEAGUE / Παναθηναϊκός

ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός: «Παρών» στο ντέρμπι οι Πάντοβιτς και Τουμπά | Η αποστολή του Ράφα Μπενίτεθ

Οι Αχμέντ Τουμπά και Μίλος Πάντοβιτς, οι οποίοι ήταν αμφίβολοι βρίσκονται κανονικά στην αποστολή του «τριφυλλιού» για το ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός, για τη 15η αγωνιστική της Super League.

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, έχοντας ευχάριστα νέα.

Τόσο ο Πάντοβιτς, όσο κι ο Τουμπά προπονήθηκαν κανονικά και βρίσκονται στη διάθεση του Ράφα Μπενίτεθ για το ντέρμπι της Κυριακής (21/12) στην Τούμπα.

Ο Αλγερινός αμυντικός ταλαιπωρήθηκε από μια ίωση τις προηγούμενες ημέρες, αλλά ήδη από την Παρασκευή (19/12) ένιωθε καλύτερα και σήμερα (20/12) ακολούθησε το κανονικό πρόγραμμα. Το ίδιο ισχύει και για τον Σέρβο επιθετικό. «Ετοιμοπόλεμος» για το ντέρμπι της Τούμπας είναι κι ο Κάρολ Σφιντέρσκι, όπως έγινε γνωστό την Παρασκευή (19/12).

Η αποστολή του Παναθηναϊκού: Ντραγκόβσκι, Κότσαρης, Σταμέλλος, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Τζούριτσιτς, Νίκας, Βίλενα, Πάντοβιτς.

  • ΔΕΣ ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ


Ροή ειδήσεων

EUROLEAGUE
Ολυμπιακός: Οδεύει προς «διαζύγιο» με τον Σέιμπεν Λι
34 λεπτά πριν Ολυμπιακός: Οδεύει προς «διαζύγιο» με τον Σέιμπεν Λι
EUROLEAGUE
Συνεχίζουμε και πληρώνουμε το ΣΕΦ
1 ώρα πριν Συνεχίζουμε και πληρώνουμε το ΣΕΦ
SUPER LEAGUE
ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός: «Παρών» στο ντέρμπι οι Πάντοβιτς και Τουμπά | Η αποστολή του Ράφα Μπενίτεθ
1 ώρα πριν ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός: «Παρών» στο ντέρμπι οι Πάντοβιτς και Τουμπά | Η αποστολή του Ράφα Μπενίτεθ
SUPER LEAGUE
ΑΕΚ – ΟΦΗ: Με δύο απουσίες στην «OPAP Arena» η κρητική ομάδα – Η αποστολή του Κόντη
1 ώρα πριν ΑΕΚ – ΟΦΗ: Με δύο απουσίες στην «OPAP Arena» η κρητική ομάδα – Η αποστολή του Κόντη
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved