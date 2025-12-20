Ομάδες

ΑΕΚ – ΟΦΗ: Με δύο απουσίες στην «OPAP Arena» η κρητική ομάδα – Η αποστολή του Κόντη
INTIME SPORTS
Onsports Team 20 Δεκεμβρίου 2025, 14:57
SUPER LEAGUE / ΟΦΗ

ΑΕΚ – ΟΦΗ: Με δύο απουσίες στην «OPAP Arena» η κρητική ομάδα – Η αποστολή του Κόντη

Δύο απουσίες θα έχει ο Χρήστος Κόντης, ενόψει του αγώνα ΑΕΚ – ΟΦΗ, για τη 15η αγωνιστική της Super League.

Ο τεχνικός της κρητικής ομάδας δεν μπορεί να υπολογίζει, για διαφορετικούς λόγους, τους Ηλία Χατζηθεοδωρίδη και Γιάννη Θεοδοσουλάκη.

Ο πρώτος είναι τιμωρημένος, ενώ ο δεύτερος αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού κι ακολούθησε και σήμερα (20/12) θεραπεία. Ο Κόντης δεν υπολογίζει, φυσικά, και στα νέα μεταγραφικά αποκτήματα. Ο λόγος για τους Ισέκα και Πούγγουρα, οι οποίοι θα είναι διαθέσιμη από την 1η Ιανουαρίου.

Η αποστολή του ΟΦΗ αποτελείται από 23 ποδοσφαιριστές. Αυτοί είναι οι: Λίλο, Χριστογεώργος, Κατσίκας, Μπόρχα Γκονθάλεθ, Μαρινάκης, Λιούις, Καινουργιάκης, Λαμπρόπουλος, Κωστούλας, Κρίζμανιτς, Χριστόπουλος, Αποστολάκης, Καραχάλιος, Μπαΐνοβιτς, Ανδρούτσος, Βούκοτιτς, Νέιρα, Νους, Φούντας, Σενγκέλια, Φαϊτάκης, Σαλσέδο, Ράκονιατς.



