Ατρόμητος – ΠΑΟΚ 2-0: Τον «κλείδωσε» και τον νίκησε στο Περιστέρι

Σπουδαία επικράτηση για τον Ατρόμητο κόντρα στον ΠΑΟΚ που τον αναγκάζει να υποχωρήσει στην 3η θέση – Πρώτη εντός έδρας επικράτηση μετά από τον περασμένο Φεβρουάριο για το «αστέρι».

Στάση Περιστέρι για τον ΠΑΟΚ, με τον εξαιρετικό τακτικά Ατρόμητο να αναγκάζει τον «δικέφαλο» σε ήττα. Το «αστέρι» επικράτησε 2-0, επικρατώντας στην έδρα του μετά από 10 μήνες καθώς η τελευταία φορά που είχε νικήσει εντός στη Super League ήταν το περασμένο Φεβρουάριο.

Οι Θεσσαλονικείς είχαν αρκετά προβλήματα αγωνιστικά, με τελευταίο αυτό του Ζίβκοβιτς. Αυτό φάνηκε στο χορτάρι, καθώς ο Ατρόμητος «κλείδωσε» τα ατού του ΠΑΟΚ. Ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, όταν ουσιαστικά οι φιλοξενούμενοι δεν απείλησαν.

Το γκολ του Σταυρόπουλου ήρθε σχετικά νωρίς, αναγκάζοντας τον ΠΑΟΚ να αγχωθεί. Πίεσε και έχασε σημαντικές ευκαιρίες στο πρώτο μέρος, αλλά στο δεύτερο οι γηπεδούχοι σχεδόν δεν απειλήθηκαν. Και στο τέλος όταν οι φιλοξενούμενοι έπαιζαν τα… ρέστα τους για ισοφάριση, ήρθε το πέναλτι που διαμόρφωσε το τελικό 2-0.

Το αποτέλεσμα αυτό δίνει ανάσα βαθμολογική στους Περιστεριώτες που ανεβαίνουν στους 12 βαθμούς. Ο ΠΑΟΚ έμεινε στους 32 και υποχώρησε τρίτος.

Το φιλμ του αγώνα

9' Φάουλ σε καλό σημείο για τον ΠΑΟΚ, ο Ντεσπόντοφ ανέλαβε την εκτέλεση με την μπάλα να φεύγει πάνω απ’ τα δοκάρια.

16’ Γκολ 1-0: Ο Μίχορλ από πλάγια θέση εκτέλεσε το φάουλ, ο Σταυρόπουλος στο πρώτο δοκάρι στο ύψος της μικρής περιοχής πήρε την κεφαλιά και νίκησε τον Παβλένκα!

18’ Γύρισμα του Τσάλοφ, ο Κωνσταντέλιας έκανε το πλασέ με τη μία, σε ετοιμότητα ο Χουτεσιώτης μπλόκαρε.

25’ Ωραία προσπάθεια του Κένι, σουτ του Ντεσπόντοφ, ο Τσάλοφ προσπάθησε να γυρίσει την μπάλα με τακουνάκι, αλλά ο Χουτεσιώτης δεν απειλήθηκε.

26’ Κεφαλιά του Τσάλοφ, ο Ντεσπόντοφ στην μικρή περιοχή σε πλάγια θέση προσπάθησε να «σκάψει» τον Χουτεσιώτη, αλλά ο τερματοφύλακας του Ατρόμητου έδιωξε.

29’ Ο Μίχορλ με το δεξί σούταρε, ο Βολιάκο έβαλε την κόντρα κι έδιωξε τον κίνδυνο.

30’ Ο Τάισον έκανε την κάθετη στον Κωνσταντέλια, πήρε την κόντρα από τον Χουτεσιώτη αλλά δεν πρόλαβε να εκτελέσει πριν η μπάλα βγει εκτός ορίων.

37’ Ο Ντεσπόντοφ στο έδαφος εντός περιοχής, δέχτηκε κίτρινη για θέατρο. Ο Τζήλος ειδοποίησε τον Τσακαλίδη να κάνει έλεγχο της φάσης, αλλά μετά το VAR δεν άλλαξε η απόφαση.

49’ Σέντρα του Ντεσπόντοφ, ο Τσάλοφ πήρε την κεφαλιά, άουτ η μπάλα.

56’ Εξαιρετική ατομική ενέργεια του Κωνσταντέλια, πέρασε και τον Χουτεσιώτη, όμως η μπάλα δεν έφτασε στον Μπιάνκο με τη μεγάλη ευκαιρία να χάνεται.

77’ Ο Γιουμπιτάνα άφησε στον Μπάκου έξω απ’ την περιοχή, αυτός προσπάθησε με τεχνικό σουτ να απειλήσει, αλλά η μπάλα έφυγε άουτ.

82΄ Ο Φαν Βέερτ έφυγε στην πλάτη της άμυνας του ΠΑΟΚ και μπήκε στην περιοχή, γύρισε στον Γιουμπιτάνα, αυτός σούταρε με την μπάλα να κοντράρει και να φεύγει κόρνερ.

90+1’ Στην κόντρα ο Ατρόμητος, ο Μπάκου φάτσα με την εστία, πλάσαρε άουτ χάνοντας τεράστια ευκαιρία.

90+4’ Η μπάλα διεκδικούμενη στα πλάγια της περιοχής, ο Παβλένκα έκανε την έξοδο, ο Τζοβάρας πρόλαβε να «τσιμπήσει» την μπάλα και ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ τον ανέτρεψε. Ο διαιτητής υπέδειξε πέναλτι.

90+6’ Γκολ 2-0: Ο Φαν Βέερτ ανέλαβε την εκτέλεση, νίκησε τον Παβλένκα και «καθάρισε» το ματς για τους γηπεδούχους!

Διαιτητής: Αλέξανδρος Τσακαλίδης (Χαλκιδικής)

Κίτρινες: Τσιγγάρας, Μουτουσάμι, Σταυρόπουλος – Ντεσπόντοφ.

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Ντούσαν Κέρκεζ): Χουτεσιώτης, Σταυρόπουλος, Τσιγγάρας, Μίχορλ (74’ Αϊτόρ), Γιουμπιτάνα (86’ Καραμάνης), Κίνι, Τσαντίλας (74’ Φαν Βέερτ), Ούρονεν, Μπάκου (90’+3’), Μανσούρ, Μουτουσάμι.

ΠΑΟΚ (Ράζβαν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Κένι, Βολιάκο, Κεντζιόρα, Τέιλορ (63’ Μπάμπα), Μεϊτέ (75’ Καμαρά), Μπιάνκο (63’ Οζντόεφ), Κωνσταντέλιας, Ντεσπόντοφ (80’ Ιβανούσετς), Τάισον, Τσάλοφ (63’ Μύθου).