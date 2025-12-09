ΑΕΚ, Ηλιόπουλος: «Προσπαθούμε να φέρουμε μια καινούργια μέρα στο ποδόσφαιρο» (video)

INTIME SPORTS

Ο Μάριος Ηλιόπουλος έδωσε το «παρών» στην τελετή βραβεύσεων της Πανελλαδικής Σχολικής Σκυταλοδρομίας «Τρέχω για την ΕΙΡΗΝΗ» κι αναφέρθηκε στον στόχο του να φέρει μια καινούργια μέσα στο ποδόσφαιρο.

Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΚ, απηύθυνε έναν σύντομο χαιρετισμό προς του παρισταμένους, όπου μεταξύ άλλων ήταν κι ο αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης.

Ο Μάριος Ηλιόπουλος αναφέρθηκε στον στόχο του να φέρει μια καινούργια ημέρα στο ελληνικό ποδόσφαιρο με δόγμα το «Ευ Αγωνίζεσθαι».

Όσα είπε ο Μάριος Ηλιόπουλος

«Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι μαζί με τα νέα παιδιά, ξεχάστε τους φιλάθλους κάθε ομάδας, ο κάθε ένας μπορεί να υποστηρίζει ότι θέλει και να αγαπάει αυτό πιστεύει ότι προάγει τον αθλητισμό.

Ήθελα να ευχαριστήσω τον Υπουργό μας ο οποίος κάθε μέρα βάζει και ένα λιθαράκι σε πολλούς τομείς και αυτό είναι επανάσταση. Και σας το λέω εγώ που είμαι εκ χαρακτήρος επαναστάτης και στο ποδόσφαιρο προσπαθούμε να φέρουμε μια καινούργια μέρα με δόγμα το Ευ Αγωνίζεσθαι.

Θέλω να κάνουμε συμβολικά σαν ΑΕΚ μια δωρεά ή σαν Seajets όπως το θέλετε, 21 μπάλες στο κάθε σχολείο όχι που βραβεύτηκε αλλά και στα 383 σχολεία που συμμετείχαν γιατί βραβεύουμε τους διακριθέντες αλλά σεβόμαστε και πάντα είμαστε δίπλα και σε αυτούς που δεν βραβεύτηκαν αλλά συμμετείχαν απλά. Για τους βραβευθέντες θα κάνουμε και κάτι επιπλέον σε συνεννόηση με αυτά τα 12-14 σχολεία».

Επίσης, ο διοικητικός ηγέτης της ΠΑΕ ΑΕΚ, έστειλε ένα μήνυμα προς τα παιδιά: «Να διεκδικείται το μέλλον σας και να φτάσετε στο μέλλον να είναι περήφανοι οι γονείς σας για εσάς να είναι περήφανη η κοινωνία για εσάς. Μακριά από βία και ναρκωτικά. Να είστε κοντά στον αθλητισμό και αυτό θα σας προσφέρει να μάθετε τις αρετές και τις αξίες της ζωής».