ΠΑΟΚ: Έρχεται νωρίτερα ο Ζαφείρης και μπαίνει στις προπονήσεις

Onsports Team

Συμφωνία του ΠΑΟΚ με τη Σλάβια Πράγας για να ενταχθεί από τον Δεκέμβριο ο Χρήστος Ζαφείρης στην ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου.

Αντίστροφα μετράει ο Χρήστος Ζαφείρης για την άφιξή του και μόνιμη εγκατάστασή του στη Θεσσαλονίκη.

Ο διεθνής Έλληνας μέσος έχει δυο ακόμα παιχνίδια να δώσει με τη Σλάβια Πράγας, το αποψινό (9/12) με την Τότεναμ για το Champions League και αυτό με τη Γιάμπλονετς, για το πρωτάθλημα Τσεχίας το ερχόμενο Σάββατο (13/12).

Στη συνέχεια υπάρχει η χειμερινή διακοπή στη τσεχική λίγκα, οπότε ο παίκτης δεν έχει άλλες υποχρεώσεις με την ομάδα της Πράγας.

Έτσι ο ΠΑΟΚ έχει έρθει σε συμφωνία με τη Σλάβια, ώστε ο Ζαφείρης να έρθει στην Ελλάδα την επόμενη εβδομάδα και να ενταχθεί στις προπονήσεις του Δικέφαλου, ώστε να προσαρμοστεί το γρηγορότερο δυνατόν και να μπει στην αγωνιστική δράση μετά την 1η Ιανουαρίου, όταν και θα ανήκει και τυπικά στην ομάδα της Θεσσαλονίκης.