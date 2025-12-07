Ομάδες

ΠΑΟΚ - Άρης: Ξέσπασμα των φιλοξενούμενων - «Ντρέπεται και η ντροπή με όσα συμβαίνουν στην Τούμπα»
Onsports Team 07 Δεκεμβρίου 2025, 20:53
SUPER LEAGUE / Άρης / ΠΑΟΚ

ΠΑΟΚ - Άρης: Ξέσπασμα των φιλοξενούμενων - «Ντρέπεται και η ντροπή με όσα συμβαίνουν στην Τούμπα»

ΠΑΟΚ - Άρης: Αντίδραση των «κίτρινων» για φάση όπου ζητούν αποβολή υπέρ τους, αλλά και για το πέναλτι που καταλογίστηκε υπέρ του Δικέφαλου στο πρώτο μέρος.

Μέσω των επίσημων λογαριασμών της στα social media, η ΠΑΕ Άρης αντέδρασε στο ημίχρονο του ντέρμπι της Τούμπας για τη διαιτησία. Οι «κίτρινοι» αναφέρθηκαν σε αποβολή υπέρ τους που δε δόθηκε και στο πέναλτι που υποδείχθηκε υπέρ του ΠΑΟΚ.

Αναλυτικά η ανάρτηση γράφει:

«Ντρέπεται και η ντροπή με όσα συμβαίνουν στην Τούμπα!

Με το ζόρι ο Σέρβος διαιτητής και ο Ιταλός VARista να χάσει ο Άρης.
Στο 2ο λεπτό χαρίζουν καθαρή κόκκινη κάρτα στον Π.Α.Ο.Κ., ενώ στο 45+2’ “ανακαλύπτουν” πέναλτι σε βάρος μας.

Ένας Θεός ξέρει τι άλλο θα δούμε στο δεύτερο ημίχρονο.

Ντροπή, Στεφάν Λανουά».



