ΑΕΚ - Ατρόμητος: Η ενδεκάδα του Μάρκο Νίκολιτς για το ματς «κλειδί» στη Super League
Βαγγέλης Πάτας Βαγγέλης Πάτας 07 Δεκεμβρίου 2025, 20:02
SUPER LEAGUE / ΑΕΚ

ΑΕΚ - Ατρόμητος: Η ενδεκάδα του Μάρκο Νίκολιτς για το ματς «κλειδί» στη Super League

Δείτε τις επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς ενόψει του ΑΕΚ – Ατρόμητος, για τη 13η αγωνιστική της Super League.

Ο Σέρβος τεχνικός έχει χαρακτηρίσει ματς «κλειδί» για τη συνέχεια της σεζόν την αναμέτρηση με την ομάδα του Περιστερίου.

Ο Νίκολιτς προχώρησε σε έξι αλλαγές σε σχέση με τον αγώνα Κυπέλλου με τον ΟΦΗ. Συγκεκριμένα, βασικοί ξεκινούν οι Στρακόσα, Ρότα, Πήλιος, Μαρίν, Πινέδα και Γκατσίνοβιτς.

Οι Ελίασον και Μάνταλος ξεπέρασαν τα προβλήματα τους και βρίσκονται στον πάγκο, όπως κι ο Ζώης Καραργύρης, ο οποίος έκανε το ντεμπούτο του στο ματς της Τετάρτης (03/12). Από την άλλη, ο Ντούσαν Κέρκεζ παρατάσσει την ομάδα του Περιστερίου με τριάδα στην άμυνα.

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Μαρίν, Πινέδα, Ζοάο Μάριο, Καλοσκάμης, Γκατσίνοβιτς, Γιόβιτς, ενώ στον πάγκο είναι οι: Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Βίντα, Κοσίδης, Χρυσόπουλος, Γκρούγιτς, Μάνταλος, Λιούμπιτσιτς, Περέιρα, Ελίασον, Κοϊτά, Καραργύρης.

Η ενδεκάδα του Ατρομήτου: Χουτεσιώτης, Σταυρόπουλος, Μανσούρ, Τσακμάκης, Κίνι, Μπάκου, Τσιγγάρας, Μουτουσαμί, Γιουμπιτάνα, Αϊτόρ Γκαρθία, Τσαντίλας, ενώ στον πάγκο είναι οι: Αθανασίου, Κοσέλεφ, Καραμάνης, Οζέγκοβιτς, Παλμεζάνο, Μουντές, Χότζα, Παπαδόπουλος, Αμπαρτζίδης, Ούρονεν, Τζοβάρας.

