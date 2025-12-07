Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

ΑΕΛ - Παναθηναϊκός: Ανακοίνωση στο... ημίχρονο για τη διαιτησία
Onsports Team 07 Δεκεμβρίου 2025, 18:53
SUPER LEAGUE / Α.Ε. Λάρισας / Παναθηναϊκός

ΑΕΛ - Παναθηναϊκός: Ανακοίνωση στο... ημίχρονο για τη διαιτησία

Ανακοίνωση στο ημίχρονο του αγώνα ΑΕΛ - Παναθηναϊκός έβγαλαν οι γηπεδούχοι, θυμίζοντας... άλλες εποχές.

Η ΑΕΛ θύμισε... Ξάνθη κι έβγαλε ανακοίνωση για τη διαιτησία, στο ημίχρονο της αναμέτρησης με τον Παναθηναϊκό, χωρίς ωστόσο να αναφέρεται σε κάποια συγκεκριμένη φάση.

Ούτε φυσικά όσοι βλέπουν το ματς μπορούν να κατανοήσουν τους λόγους αυτής της κίνησης, πέρα από το να δημιουργηθεί ανούσιος θόρυβος ή να επηρεαστεί ο διαιτητής ενόψει του δευτέρου ημιχρόνου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση: 

«Το σερί των κακών διαιτησιών για την ΑΕΛ Novibet δυστυχώς συνεχίζεται…

Απαράδεκτος Ευαγγέλου με όσκαρ άθλιας διαιτησίας, δίνει τα ρέστα του υπέρ των φιλοξενουμένων.

Ο διαιτητής της σημερινής αναμέτρησης κάνει ότι είναι ανθρωπίνως δυνατόν για να κλέψει το παιχνίδι από την ΑΕΛ Novibet.

Επιτέλους ξυπνήστε κ. Λανουά!

Θα συνεχίσουμε να τον παρακολουθούμε και στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα και εφόσον χρειαστεί θα επανέλθουμε».



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
ΠΑΕ Άρης: «Ντρέπεται και η ντροπή με όσα συμβαίνουν στην Τούμπα»
5 λεπτά πριν ΠΑΕ Άρης: «Ντρέπεται και η ντροπή με όσα συμβαίνουν στην Τούμπα»
SUPER LEAGUE
LIVE ΑΕΚ – Ατρόμητος: Η αναμέτρηση της «OPAP Arena»
20 λεπτά πριν LIVE ΑΕΚ – Ατρόμητος: Η αναμέτρηση της «OPAP Arena»
SUPER LEAGUE
ΑΕΛ - Παναθηναϊκος: Τα highlights του αγώνα στη Λάρισα για τη Super League
28 λεπτά πριν ΑΕΛ - Παναθηναϊκος: Τα highlights του αγώνα στη Λάρισα για τη Super League
SUPER LEAGUE
Μπενίτεθ: «Ατομικά λάθη που μας στοιχίζουν – Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό» | Βίντεο
53 λεπτά πριν Μπενίτεθ: «Ατομικά λάθη που μας στοιχίζουν – Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό» | Βίντεο
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved