ΑΕΛ - Παναθηναϊκός: Ανακοίνωση στο... ημίχρονο για τη διαιτησία

Onsports Team

Ανακοίνωση στο ημίχρονο του αγώνα ΑΕΛ - Παναθηναϊκός έβγαλαν οι γηπεδούχοι, θυμίζοντας... άλλες εποχές.

Η ΑΕΛ θύμισε... Ξάνθη κι έβγαλε ανακοίνωση για τη διαιτησία, στο ημίχρονο της αναμέτρησης με τον Παναθηναϊκό, χωρίς ωστόσο να αναφέρεται σε κάποια συγκεκριμένη φάση.

Ούτε φυσικά όσοι βλέπουν το ματς μπορούν να κατανοήσουν τους λόγους αυτής της κίνησης, πέρα από το να δημιουργηθεί ανούσιος θόρυβος ή να επηρεαστεί ο διαιτητής ενόψει του δευτέρου ημιχρόνου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Το σερί των κακών διαιτησιών για την ΑΕΛ Novibet δυστυχώς συνεχίζεται…

Απαράδεκτος Ευαγγέλου με όσκαρ άθλιας διαιτησίας, δίνει τα ρέστα του υπέρ των φιλοξενουμένων.

Ο διαιτητής της σημερινής αναμέτρησης κάνει ότι είναι ανθρωπίνως δυνατόν για να κλέψει το παιχνίδι από την ΑΕΛ Novibet.

Επιτέλους ξυπνήστε κ. Λανουά!

Θα συνεχίσουμε να τον παρακολουθούμε και στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα και εφόσον χρειαστεί θα επανέλθουμε».