Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

LIVE ΠΑΟΚ - Άρης: Το ντέρμπι της Τούμπας για τη Super League
Onsports Team 07 Δεκεμβρίου 2025, 19:18
SUPER LEAGUE / Άρης / ΠΑΟΚ

LIVE ΠΑΟΚ - Άρης: Το ντέρμπι της Τούμπας για τη Super League

Δείτε LIVE το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης με τον ΠΑΟΚ να φιλοξενεί τον Άρη για τη 13η αγωνιστική της Super League.

Ο Ολυμπιακός με τη νίκη κόντρα στον ΟΦΗ, πήρε «αέρα» πέντε βαθμών στην κορυφή της Super League. Μαζί και τον τίτλο του πρωταθλητή χειμώνα, καθώς ολοκληρώνεται ο πρώτος γύρος του πρωταθλήματος.

Η 13η αγωνιστική όμως, έχει σημαντικά ματς να διεξάγονται σήμερα. Το… κυρίως πιάτο συγκεκριμένα, με ένα μεγάλο ντέρμπι να δεσπόζει.

Λίγες μέρες μετά το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης για το Κύπελλο, η «μάχη» μεταφέρεται στη Super League. Πηγαίνοντας από το «Κλ. Βικελίδης» στην Τούμπα. Εκεί ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Άρη, σε ένα «καυτό» ματς όπως είναι όλες οι αναμετρήσεις των δύο μεγάλων αντιπάλων της πρωτεύουσας της Μακεδονίας.

Οι γηπεδούχοι θέλουν πάση θυσία τη νίκη για να μη χάσουν επαφή με την κορυφή. Από την άλλη οι «κίτρινοι» θέλουν να κάνουν ζημιά στον μεγάλο τους αντίπαλο και ταυτόχρονα να πάρουν ένα αποτέλεσμα που θα τους δώσει σημαντική ψυχολογική ώθηση, καθώς τους λείπει η αυτοπεποίθηση.

Δείτε LIVE την εξέλιξη του ντέρμπι ΠΑΟΚ - Άρης:

SUPER LEAGUE – 13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Σάββατο 6 Δεκεμβρίου

Ολυμπιακός – ΟΦΗ 3-0

Βόλος – Κηφισιά 1-1

Κυριακή 7 Δεκεμβρίου

17:00 Asteras Aktor – Λεβαδειακός Novasports 2

17:30 ΑΕΛ – Παναθηναϊκός Cosmote Sport 1

19:30 ΠΑΟΚ – Άρης Novasports Prime

21:00 ΑΕΚ – Ατρόμητος Cosmote Sport 1

Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου

18:00 Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός Novasports Prime

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 34 (13αγ.)

2. Π.Α.Ο.Κ. 29

3. Α.Ε.Κ. 28

4. ΒΟΛΟΣ 22 (13αγ.)

5. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 21

6. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 18 (11αγ.)

7. ΑΡΗΣ 16

8. ΚΗΦΙΣΙΑ 16 (13αγ.)

9. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 12

10. ASTERAS AKTOR 11

11. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 9

12. Ο.Φ.Η. 9

13. ΑΕΛ NOVIBET 7

14. ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 5



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
ΠΑΕ Άρης: «Ντρέπεται και η ντροπή με όσα συμβαίνουν στην Τούμπα»
5 λεπτά πριν ΠΑΕ Άρης: «Ντρέπεται και η ντροπή με όσα συμβαίνουν στην Τούμπα»
SUPER LEAGUE
LIVE ΑΕΚ – Ατρόμητος: Η αναμέτρηση της «OPAP Arena»
20 λεπτά πριν LIVE ΑΕΚ – Ατρόμητος: Η αναμέτρηση της «OPAP Arena»
SUPER LEAGUE
ΑΕΛ - Παναθηναϊκος: Τα highlights του αγώνα στη Λάρισα για τη Super League
28 λεπτά πριν ΑΕΛ - Παναθηναϊκος: Τα highlights του αγώνα στη Λάρισα για τη Super League
SUPER LEAGUE
Μπενίτεθ: «Ατομικά λάθη που μας στοιχίζουν – Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό» | Βίντεο
53 λεπτά πριν Μπενίτεθ: «Ατομικά λάθη που μας στοιχίζουν – Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό» | Βίντεο
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved