Πένθος στον Αστέρα Τρίπολης, «έφυγε» η σύζυγος του Ισιαγκά Σιλά

Onsports Team

Οδύνη για τους Αρκάδες καθώς ο 31χρονος ποδοσφαιριστής της ομάδας θρηνεί για το θάνατο της συζύγου του από παθολογικά αίτια.

Πολύ δύσκολες στιγμές για την ομάδα του Asteras Aktor. Ο Ισιαγκά Σιλά, αριστερός μπακ των Αρκάδων, έχει βυθιστεί στο πένθος καθώς πέθανε η σύζυγός του από παθολογικά αίτια όπως έγινε γνωστό.

Ο διεθνής ποδοσφαιριστής με τη Γουινέα, όπως είναι λογικό είναι δίπλα στην οικογένειά του σε αυτές τις δύσκολες στιγμές και το πένθος έχει απλωθεί σε όλη την ομάδα καθώς οι συμπαίκτες του έχουν επηρεαστεί από την τραγική είδηση.

Η ανακοίνωση της ομάδας:

«Η ΠΑΕ ASTERAS AKTOR εκφράζει τη βαθιά οδύνη της και την αμέριστη συμπαράστασή της στον ποδοσφαιριστή της ομάδας μας, Issiaga Sylla για την απώλεια της συζύγου του.

Issiaga, σύσσωμη η οικογένεια του ASTERAS AKTOR είναι στο πλευρό σου σε αυτή την τόσο δύσκολη στιγμή.

Ευχόμαστε δύναμη και κουράγιο.

Courage, frère!

Θερμά συλλυπητήρια σε όλη την οικογένεια του ποδοσφαιριστή μας».