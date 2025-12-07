ΑΕΛ: Χωρίς Μούργο και Παντελάκη με τον Παναθηναϊκό

Onsports Team

Η αποστολή της ομάδας της Λάρισας για την αναμέτρηση με τους «πράσινους» στη Θεσσαλική πόλη.

Χωρίς απρόοπτα ολοκληρώθηκε η προετοιμασία της ΑΕΛ για το παιχνίδι με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό στο AEL FC ARENA, για την 13η Αγωνιστική της Super League (7/12, 17:30).

Ο Στέλιος Μαλεζάς δεν μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες των τιμωρημένων Σάββα Μούργου και Επαμεινώνδα Παντελάκη.

Αναλυτικά οι 23 παίκτες που επέλεξε ο Μαλεζάς:

Μελίσσας, Αναγνωστόπουλος, Αποστολάκης, Φερίγκρα, Ηλιάδης, Παπαγεωργίου, Δεληγιαννίδης, Κοσονού, Κοβάτσεβιτς, Τσάκλα, Στάικος, Αντράντα, Σουρλής, Ατανάσοφ, Πέρεζ, Χατζηστραβός, Παυλής, Σαγάλ, Τούπτα, Γιούσης, Βινιάτο, Πασάς, Γκαράτε.