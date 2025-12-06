ΠΑΟΚ – Άρης: «Κλειστά» χαρτιά από τον Χιμένεθ, δεν ανακοίνωσε αποστολή

INTIME SPORTS

Ο Μανόλο Χιμένεθ δεν ανακοίνωσε αποστολή, ενόψει του ΠΑΟΚ – Άρης, κάτι που είχε κάνει και στα δύο προηγούμενα παιχνίδια των «κίτρινων».

Ο Άρης ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης με τον ΠΑΟΚ, για τη 13η αγωνιστική της Super League.

Οι δύο ομάδες κοντράρονται και πάλι μόλις λίγα 24ωρα, μετά το ματς στο Κύπελλο Ελλάδας. Ο Μανόλο Χιμένεθ αποφάσισε να κρατήσει «κλειστά» τα χαρτιά του και δεν ανακοίνωσε αποστολή, κάτι που κάνει για τρίτο διαδοχικό παιχνίδι.

Να θυμίσουμε ότι ο Ισπανός τεχνικός δεν μπορεί να υπολογίζει στους Τάσο Δώνη, Τίνο Καντεβέρε και Νοά Σούντμπεργκ, οι οποίοι συνέχισαν το πρόγραμμα αποκατάστασής τους. Όλοι οι διαθέσιμοι παίκτες και το τεχνικό τιμ θα καταλύσει σε ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης, ενόψει του μεγάλου αγώνα της Κυριακής (07/12).