ΑΕΛ – Παναθηναϊκός: Με Λαφόν η αποστολή του Μπεντίτεθ για τη Λάρισα

Ο Αλμπάν Λαφόν ξεπέρασε τον τραυματισμό του και βρίσκεται στην αποστολή του Ράφα Μπενίτεθ, για το ΑΕΛ – Παναθηναϊκός της 13ης αγωνιστικής στη Super League.

Ο Παναθηναϊκός έχει απαιτητική εκτός έδρας αποστολή στη Λάρισα, όπου στόχος είναι η επιστροφή στις νίκες μετά την ήττα στο ντέρμπι με την ΑΕΚ.

Οι «πράσινοι» ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους κι ο Ράφα Μπενίτεθ γνωστοποίησε την αποστολή, στην επιστρέφει ο Αλμπάν Λαφόν. Ο Γάλλος τερματοφύλακας είχε τραυματιστεί στον αγώνα με τον Πανσερραϊκό, αλλά πλέον είναι καλά και βρίσκεται στη διάθεση του Ισπανού τεχνικού. Βέβαια, παραμένει άγνωστο το αν είναι σε θέση να αγωνιστεί.

Μέρος του προγράμματος ακολούθησε ο Πελίστρι, ο Σάντσες έκανε ατομικό, ενώ θεραπεία ο Κυριακόπουλος. Όλοι τους παραμένουν εκτός, ενώ ο Μπενίτεθ δεν υπολογίζει και τον Τσιριβέγια, ο οποίος θα εκτίσει την τιμωρία του λόγω καρτών.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού: Λαφόν, Ντραγκόφσκι, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τουμπά, Σιώπης, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Τζούριτσιτς, Ντέσερς, Μπόκος, Νίκας, Πάντοβιτς.