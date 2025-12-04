Super League: Σέρβος elite διαιτητής στο ντέρμπι ΠΑΟΚ - Άρης | Οι ρέφερι της αγωνιστικής

EPA/Bo Amstrup

Onsports Team

Μία… ανατροπή περιλάμβανε η ανακοίνωση των διαιτητών της 13ης αγωνιστικής της Super League, καθώς στο ντέρμπι ΠΑΟΚ - Άρης ορίστηκε ο Σρνταν Γιοβάνοβιτς, από την Σερβία, με αποτέλεσμα να μπει ένα… τέλος στο σερί των Γερμανών ρέφερι στα ελληνικά ντέρμπι.

Ο 39χρονος ρέφερι από την γειτονική χώρα θα επιστρέψει, έπειτα από αρκετά χρόνια, στην Ελλάδα, προκειμένου να «σφυρίξει» ματς του πρωταθλήματος της Super League, καθώς είναι ο «εκλεκτός» της ΚΕΔ για το ντέρμπι της Κυριακής (06/12) στην Τούμπα, ΠΑΟΚ - Άρης, για την 13η στροφή του πρωταθλήματος.

Ο Σρνταν Γιοβάνοβιτς ανήκει στην κατηγορία elite της UEFA και στο παρελθόν ήταν στα ματς Ατρόμητος-ΑΕΚ 0-1 τον Μάρτιο του 2019, Λάρισα-ΠΑΟΚ 1-2 τον Φλεβάρη του 2020 και ΑΕΚ-Ολυμπιακός 1-5 τον Απρίλιο του 2021.

Στο… πλευρό του Σέρβου ρέφερι θα είναι οι συμπατριώτες του Ούρος Στοΐκοβιτς και Μίλαν Μιχαΐλοβιτς, ενώ τέταρτος ορίστηκε ο Τσιμεντερίδης, με τον Ιταλό Αλεσάντρο Ντι Πάολο στον έλεγχο του VAR, με τη… βοήθεια του Πολυχρόνη.

Από εκεί και πέρα, ο Άγγελος Ευαγγέλου θα είναι στον αγώνα ΑΕΛ Novibet – Παναθηναϊκός, με τους Κουμπαράκη και Μόσχου στο VAR. Ο Φώτης Πολυχρόνης θα σφυρίξει τη «μάχη» του Ολυμπιακού με τον ΟΦΗ με τους Παπαδόπουλο και Κόκκινο στον έλεγχο του VAR, ενώ το ματς της ΑΕΚ με τον Ατρόμητο θα διευθύνει ο Σπύρος Ζαμπάλας, με τους Τσακαλίδη και Γιουματζίδη στο VAR.

Συνοπτικά, οι διαιτητές της αγωνιστικής: