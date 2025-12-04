ΑΕΛ Novibet: Τα εισιτήρια για τον Παναθηναϊκό

Οnsports Τeam

Στη διάθεση των φιλάθλων τέθηκαν τα εισιτήρια του αγώνα της ΑΕΛ Novibet με τον Παναθηναϊκό την Κυριακή (7/12, 17:30) στο AEL FC Arena.

Παναθηναϊκός και Λάρισα ολοκλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους για τα παιχνίδια του Κυπέλλου και πλέον στρέφουν την προσοχή τους στην αναμέτρηση της Κυριακής και τον μεταξύ τους αγώνα στη Λάρισα.

Η διοίκηση της ΑΕΚ αανκοίνωσε όλες τις λεπτομέρειες για τα εισιτήρια του παιχνιδιού.

Αναλυτικά:

Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet ενημερώνει τους φιλάθλους της ότι ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων του αγώνα της 13ης Αγωνιστικής της Stoiximan Super League με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό στο AEL FC ARENA (07/12, 17:30).