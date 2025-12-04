Κύπελλο Ελλάδας Betsson: Η τελευταία πράξη της αγωνιστικής, μια ανάσα πριν τα προημιτελικά

Οnsports Τeam

Σήμερα ολοκληρώνεται η 4 η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου, με τον αγώνα Ηρακλής – Παναιτωλικός με την πρώτη φάση να ολοκληρώνεται το τριήμερο 16-17-18 Δεκεμβρίου. Αναλυτικά η βαθμολογία

Η 4η αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας ολοκληρώνεται σήμερα με το παιχνίδι του Ηρακλή με τον Παναιτωλικό (17:00) και πλέον θα απομένει η τελευταία αγωνιστική για να ολοκληρωθεί η πρώτη φάση του Κυπέλλου.

Tο πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής

Βόλος – Αιγάλεω 6-0

6-0 Ελλάς Σύρου – Ολυμπιακός 2-5

2-5 Μαρκό – Λεβαδειακός 1-3

Athens Kallithea – Kαβάλα 2-1

2-1 ΑΕΛ Novibet – Ατρόμητος 0-1

Αστέρας AKTOR – Ηλιούπολη 3-0

ΑΕΚ – ΟΦΗ 2-0

Παναθηναϊκός – Κηφισιά 1-0

1-0 Άρης – ΠΑΟΚ 1-1

4/12, 17:00 Ηρακλής – Παναιτωλικός

Η βαθμολογία της League Phase

Λεβαδειακός – 12 βαθμοί (10-3) | 4 αγώνες ΑΕΚ – 12 βαθμοί (6-1) | 4 αγώνες Άρης – 10 βαθμοί (6-2) | 4 αγώνες Ολυμπιακός – 9 βαθμοί (12-3) | 3 αγώνες ΟΦΗ – 9 βαθμοί (7-3) | 4 αγώνες Παναθηναϊκός – 9 βαθμοί (4-1) | 3 αγώνες Βόλος – 7 βαθμοί (10-7) | 4 αγώνες Ατρόμητος – 7 βαθμοί (7-5) | 4 αγώνες Κηφισιά – 5 βαθμοί (4-4) | 4 αγώνες Αστέρας Τρίπολης – 4 βαθμοί (7-4) | 4 αγώνες ΠΑΟΚ – 4 βαθμοί (6-6) | 3 αγώνες Παναιτωλικός – 3 βαθμοί (5-4) | 3 αγώνες Ηρακλής – 3 βαθμοί (2-3) | 2 αγώνες Athens Kallithea – 3 βαθμοί (3-5) | 4 αγώνες Ελλάς Σύρου – 3 βαθμοί (8-13) | 4 αγώνες Μαρκό – 1 βαθμός (3-6) | 3 αγώνες Καβάλα – 1 βαθμός (2-6) | 3 αγώνες ΑΕΛ Novibet – 1 βαθμός (4-9) | 4 αγώνες Ηλιούπολη – 0 βαθμοί (1-10) | 4 αγώνες Αιγάλεω – 0 βαθμοί (1-13) | 4 αγώνες

*Οι ομάδες που έχουν «κλειδώσει» τη θέση τους στην τετράδα είναι οι Λεβαδειακός και ΑΕΚ.