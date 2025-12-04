Κύπελλο Ελλάδας Betsson: Η τελευταία πράξη της αγωνιστικής, μια ανάσα πριν τα προημιτελικά
Σήμερα ολοκληρώνεται η 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου, με τον αγώνα Ηρακλής – Παναιτωλικός με την πρώτη φάση να ολοκληρώνεται το τριήμερο 16-17-18 Δεκεμβρίου. Αναλυτικά η βαθμολογία
Η 4η αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας ολοκληρώνεται σήμερα με το παιχνίδι του Ηρακλή με τον Παναιτωλικό (17:00) και πλέον θα απομένει η τελευταία αγωνιστική για να ολοκληρωθεί η πρώτη φάση του Κυπέλλου.
Tο πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής
- Βόλος – Αιγάλεω 6-0
- Ελλάς Σύρου – Ολυμπιακός 2-5
- Μαρκό – Λεβαδειακός 1-3
- Athens Kallithea – Kαβάλα 2-1
- ΑΕΛ Novibet – Ατρόμητος 0-1
- Αστέρας AKTOR – Ηλιούπολη 3-0
- ΑΕΚ – ΟΦΗ 2-0
- Παναθηναϊκός – Κηφισιά 1-0
- Άρης – ΠΑΟΚ 1-1
- 4/12, 17:00 Ηρακλής – Παναιτωλικός
Η βαθμολογία της League Phase
- Λεβαδειακός – 12 βαθμοί (10-3) | 4 αγώνες
- ΑΕΚ – 12 βαθμοί (6-1) | 4 αγώνες
- Άρης – 10 βαθμοί (6-2) | 4 αγώνες
- Ολυμπιακός – 9 βαθμοί (12-3) | 3 αγώνες
- ΟΦΗ – 9 βαθμοί (7-3) | 4 αγώνες
- Παναθηναϊκός – 9 βαθμοί (4-1) | 3 αγώνες
- Βόλος – 7 βαθμοί (10-7) | 4 αγώνες
- Ατρόμητος – 7 βαθμοί (7-5) | 4 αγώνες
- Κηφισιά – 5 βαθμοί (4-4) | 4 αγώνες
- Αστέρας Τρίπολης – 4 βαθμοί (7-4) | 4 αγώνες
- ΠΑΟΚ – 4 βαθμοί (6-6) | 3 αγώνες
- Παναιτωλικός – 3 βαθμοί (5-4) | 3 αγώνες
- Ηρακλής – 3 βαθμοί (2-3) | 2 αγώνες
- Athens Kallithea – 3 βαθμοί (3-5) | 4 αγώνες
- Ελλάς Σύρου – 3 βαθμοί (8-13) | 4 αγώνες
- Μαρκό – 1 βαθμός (3-6) | 3 αγώνες
- Καβάλα – 1 βαθμός (2-6) | 3 αγώνες
- ΑΕΛ Novibet – 1 βαθμός (4-9) | 4 αγώνες
- Ηλιούπολη – 0 βαθμοί (1-10) | 4 αγώνες
- Αιγάλεω – 0 βαθμοί (1-13) | 4 αγώνες
*Οι ομάδες που έχουν «κλειδώσει» τη θέση τους στην τετράδα είναι οι Λεβαδειακός και ΑΕΚ.