Super League: Κλήση σε απολογία για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ

Σε απολογία κλήθηκαν οι ΠΑΕ Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ από τον αθλητικό δικαστή της Super League.

Η κλήση των «πράσινων» και του «Δικέφαλου του Βορρά» αφορά στην συμπεριφορά των οπαδών τους στην 12η αγωνιστική, όπου το «τριφύλλι» υποδέχθηκε την ΑΕΚ στο «Απ. Νικολαΐδης», ενώ οι «ασπρόμαυροι» ταξίδεψαν στη Λιβαδειά για το ματς με τους Βοιωτούς.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό όργανο κάλεσε σε απολογία, την Πέμπτη, 04-12-2025 και ώρα 09:30, τους κάτωθι:

ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: "Βάσει των αναφερομένων στο από 30/11/2025 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 30/11/2025 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα, στην από 2/12/2025 Έκθεση Παρατηρητή ΔΕΑΒ και στην υπ’ αριθ. πρωτ. 2032/25/2630709 από 1/12/2025 Έκθεση της Αστυνομίας", στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΠΑΕ ΑΕΚ.

*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄, γ’, 15 παρ. 1 περ. γ’, 2 α’ ιιι), 3 περ. Ι α’, ε’ του Π.Κ. της ΕΠΟ

ΠΑΕ ΠΑΟΚ: "Βάσει των αναφερομένων στο από 30/11/2025 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 30/11/2025 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα, στην από 2/12/2025 Έκθεση Παρατηρητή ΔΕΑΒ και στην υπ’ αριθ. πρωτ. 7954/25/2625778 από 1/12/2025 Έκθεση της Αστυνομίας", στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ – ΠΑΕ ΠΑΟΚ.

*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. β΄, 15 παρ. 1 περ. γ’, 3 περ. Ι α’, ΙΙ α’ του Π.Κ. της ΕΠΟ».