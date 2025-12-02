Ομάδες

ΑΕΛ Novibet: Τέλος ο Νάστος από γενικός αρχηγός
Onsports Team 02 Δεκεμβρίου 2025, 13:32
SUPER LEAGUE / Α.Ε. Λάρισας

Οι «τίτλοι τέλους» της συνεργασίας της ΑΕΛ Novibet με τον Βαγγέλη Νάστο «έπεσαν» το πρωί της Τρίτης (02/12).

Όπως ανακοινώθηκε επίσημα από τη θεσσαλική ΠΑΕ, το «διαζύγιο» μεταξύ των δύο πλευρών ήταν συναινετικό, με τους «βυσσινί» να τον ευχαριστούν για την παρουσία του στην ομάδα.

Αναλυτικά:

«Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας της με τον Γενικό Αρχηγό της ομάδας, κ. Βαγγέλη Νάστο.

Η διοίκηση της ΠΑΕ εκφράζει τις ειλικρινείς της ευχαριστίες προς τον κ. Νάστο για την πολύτιμη συμβολή του, την αφοσίωση και τον επαγγελματισμό που επέδειξε σε όλη τη διάρκεια της θητείας του.

Του ευχόμαστε καλή επιτυχία στη συνέχεια της πορείας του και σε κάθε μελλοντικό επαγγελματικό του βήμα».



