Παναιτωλικός - Ολυμπιακός: Τρομερή παραδοχή Μεντιλίμπαρ - «Ο αντίπαλος άξιζε κάτι περισσότερο…»
Onsports Team 30 Νοεμβρίου 2025, 19:21
Παναιτωλικός - Ολυμπιακός: Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ παραδέχθηκε πως ο αντίπαλός του άξιζε κάτι καλύτερο στο Αγρίνιο.

Ο Ολυμπιακός κατάφερε να «αποδράσει» με τη νίκη (1-0) από το Αγρίνιο, χάρη σε γκολ του Ελ Κααμπί, αλλά ο Παναιτωλικός έχει κάθε δικαίωμα να αισθάνεται αδικημένος από το αποτέλεσμα, καθώς έχασε σημαντικές ευκαιρίες για να πετύχει τουλάχιστον ένα τέρμα.

Κάτι που παραδέχθηκε μέχρι και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στις δηλώσεις που έκανε αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης.

«Όλα αυτά τα παιχνίδια είναι δύσκολα. Πάρα πολύ σπάνια μπορούμε να κερδίσουμε ένα παιχνίδι άνετα, με μεγάλο σκορ. Μερικές φορές που το έχουμε καταφέρει έχει γίνει προς το τέλος του αγώνα. Σπάνια μπορούμε να τελειώσουμε ένα παιχνίδι από τη αρχή με 3-4 γκολ. Σήμερα, ο αντίπαλος άξιζε κάτι περισσότερο…», είπε με απόλυτη ειλικρίνεια ο Ισπανός προπονητής του Ολυμπιακού. 


