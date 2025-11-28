Ομάδες

Live Streaming: Η παρουσίαση των Στέφανου Κοτσόλη και Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα από τον Παναθηναϊκό
Onsports Team 28 Νοεμβρίου 2025, 16:50
SUPER LEAGUE

Live Streaming: Η παρουσίαση των Στέφανου Κοτσόλη και Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα από τον Παναθηναϊκό

Αθλητικός και τεχνικός διευθυντής των «πράσινων»… ανοίγουν τα χαρτιά τους, ένα μήνα και κάτι πριν την χειμερινή μεταγραφική περίοδο.

Ο Παναθηναϊκός έχει μπει σε μια νέα εποχή, με καταξιωμένα στελέχη στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Πέρα από τον Φράνκο Μπαλντίνι και τον Ράφα Μπενίτεθ, στο οργανόγραμμα προστέθηκαν πρόσφατα και δύο άνθρωποι που θα επιφορτιστούν μεγάλη ευθύνη αναφορικά με τις μεταγραφές μεταξύ άλλων. 
 
Ο λόγος για τον Στέφανο Κοτσόλη και τον Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα. Ο αθλητικός και ο τεχνικός διευθυντής αντίστοιχα, έχουν πιάσει δουλειά και ήρθε η ώρα να… ανοίξουν τα χαρτιά τους. Παραχωρώντας συνέντευξη Τύπου αναφορικά με το πλάνο του Παναθηναϊκού και φυσικά τη σπουδαιότητα του δικού τους ρόλου. 
 
Όλα αυτά ένα μήνα και κάτι πριν τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου, εκεί όπου ο Παναθηναϊκός θα είναι ιδιαίτερα… ζεστός. 
 
Δείτε ζωντανά τη συνέντευξη Τύπου των Στέφανου Κοτσόλη και Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα: 
 


