ΑΕΚ: Υποψήφια για καλύτερη ομάδα της αγωνιστικής στο Conference - Κορυφαία επίθεση στη διοργάνωση

Onsports Team

Η ΑΕΚ βρίσκεται ανάμεσα στις υποψήφιες ομάδες για την καλύτερη της 4ης αγωνιστικής του Conference League, όπως ανακοίνωσε η UEFA.

Η «Ένωση» πραγματοποίησε μία από τις πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις της φετινής διοργάνωσης, πετυχαίνοντας σπουδαία εκτός έδρας νίκη στη Φλωρεντία απέναντι στη Φιορεντίνα, με το γκολ του Γκατσίνοβιτς στο 35’ να κρίνει την αναμέτρηση.

Έτερη υποψήφια για κορυφαία ομάδα της εβδομάδας είναι η Σίγκμα Σόλομουτς, η οποία επικράτησε με 2-1 της μέχρι τότε αήττητης Τσέλιε, επιβεβαιώνοντας την ανοδική της πορεία.

Η 4η αγωνιστική της League Phase ήταν πλούσια σε θέαμα, καθώς σημειώθηκαν 41 γκολ σε 18 αναμετρήσεις, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των τερμάτων στα 173. Ο μέσος όρος φτάνει τα 2,41 γκολ ανά παιχνίδι, δηλαδή ένα γκολ κάθε 37 λεπτά σύμφωνα με τα στοιχεία της UEFA.

Στα συνολικά στατιστικά της διοργάνωσης, η ΑΕΚ δείχνει ότι δεν βρίσκεται τυχαία στο προσκήνιο. Μαζί με Σάμσουνσπορ και Λεχ Πόζναν διαθέτει την καλύτερη επίθεση με εννιά γκολ, ενώ βρίσκεται στην πέμπτη θέση της κατοχής με ποσοστό 57,8%, με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ να προηγείται με 67,5%. Η Ράγιο Βαγιεκάνο έχει τις περισσότερες τελικές στην εστία με 83, ενώ η ΑΕΚ ακολουθεί στη δεύτερη θέση με 77. Στα αμυντικά στοιχεία, η Κρίσταλ Πάλας έχει τα περισσότερα τάκλιν με 67, την ώρα που η ΑΕΚ μοιράζεται την πέμπτη θέση με τη Φιορεντίνα έχοντας 58. Η ΑΖ Άλκμααρ προηγείται στις ανακτήσεις μπάλας με 189, ενώ η ΑΕΚ Λάρνακας είναι η μοναδική ομάδα που δεν έχει δεχθεί ακόμη γκολ.

Όσον αφορά τους παίκτες, πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης είναι ο Φράνκο Κοβάτσεβιτς της Τσέλιε με πέντε γκολ. Ο Γκοντό από το Στρασμπούρ οδηγεί την κούρσα των ασίστ με τρεις, ενώ έντεκα παίκτες, ανάμεσά τους και ο Πινέδα της ΑΕΚ, έχουν δύο. Ο Μίινανς της ΑΖ Άλκμααρ έχει τις περισσότερες τελικές στην εστία με έντεκα, ενώ στα τάκλιν προηγούνται οι Βέμπστερ, Βοίτουσεκ, Ρακόβιταν, Κουπμέινερς, Λόπες και Λεγιούνε με 14. Οι ίδιοι παίκτες (Βοίτουσεκ, Ρακόβιταν, Κουπμέινερς, Λόπες και Λεγιούνε) έχουν τις περισσότερες ανακτήσεις μπάλας, φτάνοντας τις 35, ενώ ο Λέμπαν της Τσέλιε ηγείται στις αποκρούσεις με 16.