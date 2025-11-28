ΟΦΗ: Θλάση πρώτου βαθμού ο Νέιρα

Οnsports Τeam

Ο Χουάν Νέιρα απέφυγε τα χειρότερα, αλλά θα μείνει εκτός μάχης το επόμενο διάστημα από τις υποχρεώσεις του ΟΦΗ με την τελική διάγνωση του ιατρικού επιτελείου να κάνει λόγο για θλάση πρώτου βαθμού.

Ο Χουάν Νέιρα απέφυγε τα χειρότερα προκαλώντας ανακούφιση τόσο στον ίδιο του τον εαυτό όσο και σε όλους στην ομάδα του ΟΦΗ.

Μετά τον τραυματισμό του ο παίκτης των Κρητικών εξετάστηκε ενδελεχώς από το ιατρικό επιτελείο της ομάδας και διαπιστώθηκε ότι έχει υποστή θλάση πρώτου βαθμού.

Βέβαια, ο παίκτης έχει βεβαρυμένο ιατρικό παρελθόν και το ιατρικό επιτελείο θα εκτιμά καθημερινά την κατάστασή του.

Από εκεί και πέρα, ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του ΟΦΗ για τον αυριανό (17:30) αγώνα με τον Βόλο και ο Χρήστος Κόντης ανακοίνωσε την αποστολή.