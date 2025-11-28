Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

ΟΦΗ: Θλάση πρώτου βαθμού ο Νέιρα
Οnsports Τeam 28 Νοεμβρίου 2025, 14:55
SUPER LEAGUE

ΟΦΗ: Θλάση πρώτου βαθμού ο Νέιρα

Ο Χουάν Νέιρα απέφυγε τα χειρότερα, αλλά θα μείνει εκτός μάχης το επόμενο διάστημα από τις υποχρεώσεις του ΟΦΗ με την τελική διάγνωση του ιατρικού επιτελείου να κάνει λόγο για θλάση πρώτου βαθμού. 

Ο Χουάν Νέιρα απέφυγε τα χειρότερα προκαλώντας ανακούφιση τόσο στον ίδιο του τον εαυτό όσο και σε όλους στην ομάδα του ΟΦΗ. 

Μετά τον τραυματισμό του ο παίκτης των Κρητικών εξετάστηκε ενδελεχώς από το ιατρικό επιτελείο της ομάδας και διαπιστώθηκε ότι έχει υποστή θλάση πρώτου βαθμού. 

Βέβαια, ο παίκτης έχει βεβαρυμένο ιατρικό παρελθόν και το ιατρικό επιτελείο θα εκτιμά καθημερινά την κατάστασή του.

 Από εκεί και πέρα, ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του ΟΦΗ για τον αυριανό (17:30) αγώνα με τον Βόλο και ο Χρήστος Κόντης ανακοίνωσε την αποστολή.

Εκτός από τον Νέιρα, δεν υπολογίζονται οι τραυματίες Βούκοτιτς και Ζαλενάτο, όπως και οι Καλαφάτης, Κοντεκάς, Λαγουδάκης και Μ. Χνάρης.

 Στην 23μελή αποστολή συμπεριλήφθηκαν οι: Λίλο, Κατσίκας, Χριστογεώργος, Μαρινάκης, Γκονζάλεθ, Χατζηθεοδωρίδης, Λέουις, Καινουργιάκης, Λαμπρόπουλος, Κωστούλας, Κρίζμανιτς, Χριστόπουλος, Καραχάλιος, Αποστολάκης, Μπαΐνοβιτς , Ανδρούτσος, Νους, Φούντας, Σενγκέλια, Φαϊτάκης, Θεοδοσουλάκης, Ρακόνιακ και Σαλσέδο.


Ροή ειδήσεων

CONFERENCE LEAGUE
ΑΕΚ: Υποψήφια για καλύτερη ομάδα της αγωνιστικής στο Conference - Κορυφαία επίθεση στη διοργάνωση
3 λεπτά πριν ΑΕΚ: Υποψήφια για καλύτερη ομάδα της αγωνιστικής στο Conference - Κορυφαία επίθεση στη διοργάνωση
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Κάλεσμα Γκριγκόνις - Ρογκαβόπουλου στο τουρνουά «Αλέξανδρος» (vid)
28 λεπτά πριν Κάλεσμα Γκριγκόνις - Ρογκαβόπουλου στο τουρνουά «Αλέξανδρος» (vid)
SUPER LEAGUE
ΟΦΗ: Θλάση πρώτου βαθμού ο Νέιρα
35 λεπτά πριν ΟΦΗ: Θλάση πρώτου βαθμού ο Νέιρα
SUPER LEAGUE
Παναθηναϊκός: Εκτός με ΑΕΛ ο Τσιριβέγια
50 λεπτά πριν Παναθηναϊκός: Εκτός με ΑΕΛ ο Τσιριβέγια
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved