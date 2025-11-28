ΟΦΗ: Θλάση πρώτου βαθμού ο Νέιρα
Ο Χουάν Νέιρα απέφυγε τα χειρότερα, αλλά θα μείνει εκτός μάχης το επόμενο διάστημα από τις υποχρεώσεις του ΟΦΗ με την τελική διάγνωση του ιατρικού επιτελείου να κάνει λόγο για θλάση πρώτου βαθμού.
Ο Χουάν Νέιρα απέφυγε τα χειρότερα προκαλώντας ανακούφιση τόσο στον ίδιο του τον εαυτό όσο και σε όλους στην ομάδα του ΟΦΗ.
Μετά τον τραυματισμό του ο παίκτης των Κρητικών εξετάστηκε ενδελεχώς από το ιατρικό επιτελείο της ομάδας και διαπιστώθηκε ότι έχει υποστή θλάση πρώτου βαθμού.
Βέβαια, ο παίκτης έχει βεβαρυμένο ιατρικό παρελθόν και το ιατρικό επιτελείο θα εκτιμά καθημερινά την κατάστασή του.
Εκτός από τον Νέιρα, δεν υπολογίζονται οι τραυματίες Βούκοτιτς και Ζαλενάτο, όπως και οι Καλαφάτης, Κοντεκάς, Λαγουδάκης και Μ. Χνάρης.