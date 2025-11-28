Λίβερπουλ: Πρώτος «στόχος» ο Λουίς Ενρίκε αν απολυθεί ο Σλοτ

Onsports Team

Ο Άρνε Σλοτ παραμένει, τουλάχιστον προς το παρόν, στον πάγκο της Λίβερπουλ, έπειτα από τη συνάντηση που είχε με το διοικητικό συμβούλιο των πρωταθλητών Αγγλίας, μία ημέρα μετά τη βαριά ήττα 4-1 από την Αϊντχόφεν μέσα στο «Άνφιλντ» για το Champions League.

Παρά την παραμονή του στη θέση του, η πίεση προς τον Ολλανδό τεχνικό είναι πλέον ασφυκτική και ο χρόνος που έχει στη διάθεσή του για να αλλάξει την κατάσταση, περιορισμένος.

Η Λίβερπουλ βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση το τελευταίο διάστημα, έχοντας ηττηθεί στους εννέα από τους τελευταίους δώδεκα αγώνες της. Το σερί αυτό την έχει ρίξει στη 12η θέση της Premier League, δημιουργώντας τεράστια ανησυχία στο στρατόπεδο των «κόκκινων». Η διοίκηση έχει καταστήσει σαφές στον Σλοτ ότι τα επόμενα παιχνίδια θα κρίνουν τα πάντα.

Την Κυριακή η Λίβερπουλ δοκιμάζεται στο Λονδίνο απέναντι στη Γουέστ Χαμ, ενώ τρεις ημέρες αργότερα επιστρέφει στο «Άνφιλντ» για να υποδεχθεί τη Σάντερλαντ. Η διοίκηση απαιτεί δύο νίκες σε αυτά τα ματς, με το μήνυμα να είναι ξεκάθαρο: τυχόν αποτυχία θα σημάνει το τέλος της συνεργασίας.

Το πλάνο σε περίπτωση «διαζυγίου»

Σύμφωνα με τη Daily Mail, η Λίβερπουλ έχει ήδη έτοιμη τη στρατηγική της αν τα αποτελέσματα δεν αλλάξουν άμεσα. Σε περίπτωση αποχώρησης του Σλοτ, οι «κόκκινοι» θα κινηθούν για υπηρεσιακό προπονητή έως το τέλος της σεζόν, πριν καταθέσουν μεγάλη πρόταση το καλοκαίρι για τον Λουίς Ενρίκε.

Ο Ισπανός τεχνικός της Παρί Σεν Ζερμέν αποτελεί τον διακαή πόθο της διοίκησης. Παρότι δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το 2027 και δεν διαθέτει ρήτρα αποδέσμευσης, η Λίβερπουλ φέρεται αποφασισμένη να κάνει την προσπάθειά της.

Το ενδεχόμενο επιστροφής του Γιούργκεν Κλοπ έχει αποκλειστεί, καθώς ο Γερμανός έχει πλέον αναλάβει επιτελικό ρόλο στη Red Bull και δεν εξετάζει επιστροφή στο αγγλικό ποδόσφαιρο.

Τη δύσκολη θέση του Σλοτ επιβεβαίωσε και ο Τζέιμι Κάραγκερ. Ο παλαίμαχος άσος της Λίβερπουλ και νυν σχολιαστής του «Sky Sports» ήταν ξεκάθαρος: «Ο Σλοτ έχει μια εβδομάδα για να κρατήσει τη θέση του. Η κατάσταση στην ομάδα είναι πλέον δραματική και η διοίκηση περιμένει άμεσα λύσεις. Τα επόμενα τρία ματς της Λίβερπουλ είναι απέναντι σε Γουέστ Χαμ, Σάντερλαντ και Λιντς. Οτιδήποτε λιγότερο από επτά βαθμούς θα κάνει μια ήδη δυσάρεστη κατάσταση εντελώς μη διαχειρίσιμη, και δύσκολα θα μπορέσει να παραμείνει στον πάγκο».

«Τελικοί» μπροστά του

Το επόμενο δεκαήμερο αναμένεται καθοριστικό για το μέλλον του Άρνε Σλοτ στον πάγκο της Λίβερπουλ. Η πίεση είναι πλέον ασφυκτική, τα περιθώρια έχουν στενέψει και οι «κόκκινοι» ζητούν άμεσα αποτελέσματα για να αποφευχθεί μια νέα προπονητική αλλαγή μέσα στη σεζόν.