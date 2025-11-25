Ομάδες

Βόλος: «Ο Παπαπέτρου με τα σφυρίγματά του έδειξε την επιθυμία του να φέρει το αποτέλεσμα που ήρθε»
Οnsports Τeam 25 Νοεμβρίου 2025, 10:08
Ο Βόλος με ανακοίνωσή του εξέφρασε τα παράπονά του για τη διαιτησία του Τάσου Παπαπέτρου στην αναμέτρηση με τον Λεβαδειακό, όπου και γνώρισε την ήττα με 2-1.  

Στη χθεσινή αναμέτρηση του Βόλου με τον Λεβαδειακό στο Πανθεσαλλικό, η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ κατάφερε να κάνει την ολική ανατροπή και να πάρει το τρίποντο της νίκης. 

Η διοίκηση του Βόλου, όμως, έχει πολλά παράπονα από την διαιτησία του Τάσου Παπαπέτρου και για τον λόγο αυτό σήμερα το πρωί εξέδωσε σχετική ανακοίνωση κατά του Έλληνα διαιτητή.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

“Καταρχάς, θα θέλαμε να δώσουμε συγχαρητήρια στον Λεβαδειακό για τη νίκη του στον χθεσινό αγώνα.

Κατά δεύτερόν, όμως δεν θα μπορούσαμε να μην αναφερθούμε στην “περίεργη” διαιτησία του Παπαπέτρου. Ο εν λόγω διαιτητής στον χθεσινό αγώνα του Πανθεσσαλικού, με τα σφυρίγματά του έδειξε την πρόθεσή του και την επιθυμία του να φέρει το αποτέλεσμα που εντέλει ήρθε.

Και το κατάφερε με το… γάντι”.



