ΠΑΟΚ: Το απίθανο δώρο των παικτών στον «στρατηγό» Λουτσέσκου για τις 200 νίκες στην ομάδα (pic)

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου συμπλήρωσε 200 νίκες στον πάγκο του ΠΑΟΚ κι έλαβε ένα ιδιαίτερο δώρο από τους παίκτες του.

Ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 3-0 στην Τούμπα κόντρα στην Κηφισιάστην Τούμπα κόντρα στην Κηφισιά, για την 11η αγωνιστική της Super League και επέστρεψε στις νίκες ύστερα από την ήττα στη Λεωφόρο από τον Παναθηναϊκό.

Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ στο 43′ όταν έπειτα από κόρνερ του Ζίβκοβιτς από δεξιά, ο Οζντόεβ πήρε την κεφαλιά με την μπάλα να χτυπά στο κεφάλι του Σιμόν και να καταλήγει στα δίχτυα.

Οι φιλοξενούμενοι, οι οποίοι γνώρισαν δεύτερη σερί ήττα, ολοκλήρωσαν το ματς με παίκτη λιγότερο, καθώς ο Χούγκο Σόουζα αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη στο 73′.

Ο Τάισον σφράγισε τη νίκη για τον Δικέφαλο πλασάροντας με το δεξί από κοντά ύστερα από ασίστ του Ζίβκοβιτς στο 89′, ενώ με παρόμοιο τρόπο στο 90’+2′ διαμόρφωσε το τελικό 3-0, ξανά από ασίστ του Ζίβκοβιτς.

Με αυτή τη νίκη ο Ραζβάν Λουτσέσκου συμπλήρωσε 200 νίκες στον πάγκο του ΠΑΟΚ, ένα ξεχωριστό επίτευγμα για τον Ρουμάνο τεχνικό, το οποίο δεν πέρασε απαρατήρητο από την ομάδα.

Οι παίκτες και το αγωνιστικό τμήμα του έκαναν δώρο μια φανέλα που έγραφε «Στρατηγός» και είχε το νούμερο 200, ενώ του έδωσαν και μια μπάλα με τις υπογραφές τους.

Δείτε τη σχετική φωτογραφία: