LIVE Πανσερραϊκός - Παναθηναϊκός για την 11η αγωνιστική της Super League

Δείτε LIVE την εξέλιξη της αναμέτρησης Πανσερραϊκός - Παναθηναϊκός για την 11η αγωνιστική της Super League.

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από τον Πανσερραϊκό (23/11 17:00), ευελπιστώντας να συνεχίσει το νικηφόρο σερί που έχει «χτίσει» μετά τις επικρατήσεις απέναντι σε Μάλμε και ΠΑΟΚ.

Ο Ράφα Μπενίτεθ δεν έκανε ιδιαίτερες εκπλήξεις στις επιλογές του για την ενδεκάδα, έχοντας να αντιμετωπίσει τις νέες απουσίες του Φίλιπ Τζούρισιτς, λόγω τιμωρίας για κίτρινες κάρτες και του Μπαρτολομέι Ντραγκόφσκι, λόγω ίωσης. Εκτός παραμένουν και οι Κυριακόπουλος, Ντέσερς, Σάντσες και Κώτσιρας.

Κάτω από τα γκολποστ επιλέχθηκε ο Αλμπάν Λαφόν, με τους Γεντβάι, Πάλμερ - Μπράουν, Τουμπά και Μλαντένοβιτς να συνθέτουν την αμυντική τετράδα.

Στο χώρο του κέντρου ξεκινούν οι Τσιριβέγια, Σιώπης και Μπακασέτας, με τους Τετέ, Ζαρουρί και Πάντοβιτς στην τριάδα της επίθεσης.

Αναλυτικά η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Λαφόν, Γεντβάι, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Μλαντένοβιτς, Τσιριβέγια, Σιώπης, Μπακασέτας, Τετέ, Ζαρουρί, Πάντοβιτς.

Δείτε LIVE την εξέλιξη της αναμέτρησης Πανσερραϊκός - Παναθηναϊκός:

Tα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 11ης αγωνιστικής:

Σάββατο 22 Νοεμβρίου

Αστέρας AKTOR - Παναιτωλικός 1-1Ολυμπιακός - Αρτόμητος 3-0

Κυριακή 23 Νοεμβρίου

17:00 Πανσερραϊκός - Παναθηναϊκός (Novasports 2HD)

19:00 ΠΑΟΚ - Κηφισιά (Novasports Prime)

21:00 ΑΕΚ - Άρης (Cosmote Sport 1HD)

Δευτέρα 24 Νοεμβρίου

18:00 Βόλος - Λεβαδειακός (Cosmote Sport 2HD)

20:00 ΑΕΛ Novibet - ΟΦΗ (Cosmote Sport 1HD)

Η βαθμολογία (σε 10 αγώνες)

1. Ολυμπιακός 28 -11 αγ.

2. ΠΑΟΚ 23

3. ΑΕΚ 22

4. Λεβαδειακός 18

5. Βόλος 18

6. Παναθηναϊκός -9 αγ.

7. Άρης 13

8. Κηφισιά 12

9. Παναιτωλικός 12 -11 αγ.

10. Ατρόμητος 9 -11 αγ.

11. Αστέρας AKTOR 8 -11 αγ.

12. ΑΕΛ Novibet 7

13. ΟΦΗ 6

14. Πανσερραϊκός 5